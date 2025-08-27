“‘아줌마 때밀이’에 두려움과 만족”…한국 찜질방, 외신도 주목

최근 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 인기로 한국 문화에 대한 관심이 높아진 가운데, 작품에 등장한 한국의 세신(때밀이) 문화를 외신이 소개했다. 외신은 세신을 ‘아줌마의 바디 스크럽(the ajummas’ body scrubs)’이라고 전하며 상세히 다뤘다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 27일(현지 시간) 한 여행 전문 기자의 한국 찜질방 체험기를 보도했다. 이 기자는 “1만7000원(약 12달러)으로 입장 가능한 고급 찜질방에서 사우나, 한증막, 소금방, 냉탕·온탕, 레스토랑까지 즐길 수 있다”고 소개했다.
그는 가족 ·연인·친구가 함께 즐길 수 있는 공용 공간을 찜질방의 가장 큰 매력으로 꼽았다. 요가 매트가 구비된 스트레칭 룸, 오락실 게임기, 식당과 간식 코너, 네일샵 등 다양한 부대시설과 라커 키를 디지털 지갑으로 활용할 수 있는 간편한 결제 시스템도 장점으로 봤다.
특히 한국의 세신 문화에 대해 집중 조명했다. 기자는 “이용객들이 이곳을 찾는 이유는 바로 아줌마들의 전신 때밀이 때문”이라며 “수세미로 몸 구석구석을 꼼꼼하게 문질러 주는 이 서비스는 두려움과 사랑을 동시에 받는다”고 표현했다.
이어 “스스로 제거할 수 없는 각질까지 벗겨내고 물로 깨끗이 헹궈내는 간단하지만 꼼꼼한 시술로, ‘새로 태어난 듯한’ 기분을 줬다”며 “한국식 때밀이는 이스탄불 터키탕과 상하이식 스크럽을 합쳐놓은 듯한 독특한 경험”이라고 묘사했다.
이 기자는 “(찜질방을 경험한) 네 시간은 너무 짧았다”며 “다음에는 페디큐어를 받기 위해 시간을 두 배로 늘려야겠다”고 후기를 마쳤다.
한편 케데헌 공개 이후 실제 외국인 관광객의 대중목욕탕 체험 수요가 크게 늘고 있다. 국내 인바운드 관광 전문 플랫폼 크리에이트립에 따르면 최근 천연 입욕제와 전용 샤워룸을 갖춘 프라이빗 세신숍이 입소문을 타며 새로운 명소로 떠올랐다. 이 같은 인기에 힘입어 지난 6월 20일부터 7월 19일까지 한 달간 대중목욕탕 여행 콘텐츠의 외국인 관광객 거래액은 전월 동기 대비 84% 늘어난 것으로 집계됐다.
