“쉿! 밖에 알리지 마라”… 같이 갔어도 각각 본게 다르다

화제작 ‘슬립노모어’ 오늘 국내 초연
무대-객석 경계 허문 이머시브 공연… 2003년 런던서 공개후 세계로 퍼져
대한극장에 방 100개… 250억 투입
관객 400명, 배우 따라다니며 관람
“이머시브 공연(Immersive Theater)은 단순한 공연이 아니라 하나의 세상을 만드는 것입니다.”
셰익스피어의 ‘맥베스’를 현대적으로 재해석한 이머시브 공연 ‘슬립노모어’의 연출가 필릭스 배럿은 이머시브 공연을 이렇게 정의했다. 영국 제작사 ‘펀치드렁크’ 창립자이기도 한 그는 20일 서울 중구 옛 대한극장에서 열린 간담회에서 21일 정식 개막하는 공연을 소개했다. 슬립노모어는 무대와 객석의 경계를 허물고 관객이 극 속으로 들어가 이야기를 체험하는 독특한 형식을 갖고 있다.
● 관객이 ‘가상의 호텔’ 돌아다녀
이 공연은 2003년 영국 런던에서 처음 공개된 뒤 2011년부터 미국 뉴욕에서 오픈런으로 장기 흥행했다. 2016년 아시아 최초로 중국 상하이에서 선보였으며, 한국 제작사 미쓰잭슨과 협업해 서울에 상륙했다.
상하이 공연은 중국 설화가 포함되는 등 ‘현지화’를 거쳤지만, 한국 공연은 뉴욕의 오리지널리티를 그대로 경험할 수 있다. 박주영 미쓰잭슨 대표는 “2013년 뉴욕에서 이 공연을 보고 받은 충격과 감동을 열정적인 한국 관객과 꼭 나누고 싶었다”고 했다.
옛 대한극장은 이번 공연을 위해 1930년대 스코틀랜드를 배경으로 한 가상의 ‘매키탄 호텔’로 완전히 재창조됐다. 7층 규모의 건물은 100개가 넘는 방으로 나뉘어 각각의 서사가 담겨 있다. 관객 400여 명은 배우들을 자유롭게 따라다니며 원하는 순서로 호텔을 탐험할 수 있다.
공연의 스토리는 맥베스가 마녀의 예언을 받은 뒤 인간성을 잃고 파멸하는 셰익스피어 희곡이 기본 뼈대. 하지만 ‘서스펜스의 대가’로 불리는 앨프리드 히치콕 감독의 영화에서 차용한 장면들도 곳곳에 배치됐다.
슬립노모어는 관객이 어떤 배우를 선택해 따라가느냐에 따라 완전히 다른 경험을 할 수 있는 게 가장 큰 매력. 배럿은 “관객들은 주변 인물, 환경 등 뭐든지 따라다닐 수 있다”며 “정답은 없다”고 말했다. 공동 연출 겸 안무가 맥신 도일도 “맥베스 외에도 18개의 다양한 드라마가 건물 전체에 걸쳐 전해진다”고 소개했다.
슬립노모어 전용 공연장이 마련된 만큼 서울 공연은 오픈런으로 진행된다. 박 대표는 “초기 투자 비용만 250억 원이 들었다”며 “관객의 호응과 입소문이 흥행을 좌우할 것”이라고 했다.
● “일대일 퍼포먼스를 노려보라”
“이 호텔에선 침묵과 예의를 지켜주세요.”
호텔 입구에서 배우가 관객에게 이렇게 안내한다. 대사가 없는 ‘논버벌(non-verbal)’극이라 관객도 모두 흰색 가면을 착용하고 침묵을 지켜야 한다. 러닝타임은 약 3시간으로, 1시간 단위로 동일한 공연이 세 번 반복된다. 그 때문에 각 회차에서 얻은 단서를 맞춰 스토리를 짐작할 수 있다. 유산소운동처럼 계단을 계속 오르내리려면 편한 복장은 필수다.
처음엔 주연 배우 1명을 정해서 따라다니는 게 공연의 전체 맥락을 이해하는 데 도움이 된다. 프리뷰에서 본 첫 번째 회차에선 마녀의 예언을 들은 맥베스가 레이디 맥베스의 부추김에 따라 살인을 저지르는 장면이 눈앞에서 펼쳐졌다. 두 번째 회차에선 광기에 휩싸여 정신병동에서 괴로워하는 레이디 맥베스를 목격했다. 이렇게 퍼즐처럼 파편화된 장면들을 이어 맞추는 과정이 결국 공연의 서사가 된다. 혹시 배우를 놓쳤더라도, 음악 소리가 크게 들리는 곳을 쫓아가면 금방 흐름을 따라잡을 수 있다.
주연에게 많은 사람이 몰릴 경우엔, 상대적으로 한산한 조연 배우들을 노리는 것도 좋은 방법이다. 특정 순간에 배우가 관객을 한 명 골라 일대일로 퍼포먼스를 펼치기 때문이다. 레이디 맥베스를 돌보던 간호사를 따라갔더니, 방으로 데려가 독무를 보여줬다. 그리고 배우는 속삭였다.
