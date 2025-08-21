뮤지컬 황홀하게 빚어낸 욕망 ‘위대한 개츠비’ 外

《매혹적인 음악과 짜임새 있는 이야기, 화려한 무대, 정교하고 힘 있는 안무. 뮤지컬이라는 장르가 지닌 미덕을 제대로 선사하는 작품들이 공연되고 있다. 눈과 귀는 물론 마음까지 사로잡는 뮤지컬을 만나보자.》
＞＞ 황홀하게 빚어낸 욕망 ‘위대한 개츠비’
경제 호황으로 들썩이는 1922년 미국 뉴욕. 백만장자 개츠비는 매일 사치스러운 파티를 연다. 미국 중서부에서 온 청년 닉은 개츠비가 보낸 초대장을 받는다. 닉은 개츠비가 모든 것을 바쳐 사랑하는 데이지의 사촌이다. 부유한 톰과 결혼한 데이지는 늘 다른 여자를 만나는 남편으로 인해 공허한 생활을 이어간다. 개츠비는 닉에게 데이지를 만나게 해달라고 간청하는데….
스콧 피츠제럴드의 동명 소설을 바탕으로 만들었다. 신춘수 오디컴퍼니 프로듀서가 미국으로 건너가 리드 프로듀서가 돼 제작한 작품으로, 2004년 3월 뉴욕 브로드웨이에서 처음 막을 올린 후 계속 공연되고 있다. 올해 4월 영국 런던 웨스트엔드에서도 공연을 시작해 9월 7일까지 이어갈 예정이다. 한국에서는 이달 1일 시작됐다.
줄거리는 원작을 충실하게 따른다. 가난에서 벗어나기 위해 악착같이 돈을 모아 데이지를 곁에 두려 하는 개츠비, 옛 사랑을 만나 생기를 띠는 데이지, 개츠비의 위태로운 행보를 우려하는 닉, 불륜을 저지르면서도 데이지를 놓아주지 않는 톰. 인간의 욕망, 사랑, 위선을 입체적으로 그린다.
섬세한 연기력과 풍부한 성량을 지닌 배우들은 극을 탄탄하게 떠받친다. 토니상 수상자인 매트 도일은 데이지에게 집착하며 자신이 그리는 행복을 위해 수단과 방법을 가리지 않는 개츠비를 호소력 있게 그린다. 데이지 역의 센젤 아마디는 공허함, 다시 느낀 사랑의 환희, 그럼에도 울타리를 벗어나지 못하는 우유부단함을 몰입도 있게 표현한다. 절절한 감정을 담아 시원스레 내지르는 고음이 돋보인다.
수시로 바뀌는 화려한 의상, 노련하고 역동적인 군무는 쉼 없이 열기를 뿜어내 눈을 떼지 못하게 한다. 웅장한 저택, 호화로운 파티장 등 시시각각 변하는 무대는 역동성을 더한다.
11월 9일까지. 서울 강남구 GS아트센터. 9만∼19만 원
＞＞ 경계를 무너뜨리는 음악의 힘 ‘멤피스’
흑인에 대한 차별이 만연했던 1950년대 미국 남부 도시 멤피스. 로큰롤 등 흑인 음악을 사랑하는 백인 듀이는 이를 세상에 알리고 싶어 한다. 흑인 클럽 언더그라운드에 간 듀이는 아름다운 목소리를 가진 가수 펠리샤를 보고 첫 눈에 반한다. 듀이는 백인 방송국에서 DJ가 잠시 자리를 비운 사이 흑인 음악을 튼다. 10대들의 뜨거운 반응에 듀이는 2주간 임시 DJ를 맡게 된다.
흑인과 백인 예술가 모두의 음악을 들려준 DJ 듀이 필립스의 실화를 바탕으로 만든 작품이다. 2009년 브로드웨이에서 처음 선보여 이듬해 토니상에서 최우수 작품상을 비롯해 4개 부문상을 수상했다. 국내에선 2023년 초연된 후 이번이 두 번째 공연이다. 이야기는 유쾌하게 전개되는 가운데 백인 전용 식당과 방송국이 존재하는 등 흑인을 노골적으로 차별한 당시 상황도 정교하게 비춘다. 단단한 벽처럼 쳐진 경계, 풀리지 않을 것 같은 갈등이 음악을 통해 서서히 허물어지는 과정은 음악이 가진 힘을 보여준다.
1950년대 초기 로큰롤의 신나는 음악, 리듬 앤 블루스, 가스펠은 귀를 즐겁게 만든다. 휴이 역은 박강현 고은성 정택운 이창섭이 맡았다. 펠리샤 역에는 정선아 유리아 손승연이 발탁됐다. 언더그라운드 클럽 주인으로 펠리샤의 오빠인 델레이는 최민철 심재현이 연기한다. 휴이의 엄마 글래디스 역은 최정원 하은섬이 맡았다.
정택운은 제멋대로인 것 같지만 음악과 사랑에 진심인 휴이를 맛깔나게 소화한다. 빼어난 성량과 연기력을 지닌 정선아는 더 큰 세계로 한 걸음씩 나아가는 펠리샤를 매력적으로 그린다.
9월 21일까지. 서울 중구 충무아트센터 대극장. 8만∼17만 원.
＞＞ 명곡과 절묘한 이야기가 선사하는 유쾌함 ‘맘마미아!’
그리스의 외딴 섬에서 숙소를 운영하며 홀로 딸을 키우는 도나. 스무 살 된 딸 소피는 결혼을 앞두고 아빠를 찾고 싶어 한다. 엄마의 일기장을 몰래 본 소피는 아버지일 가능성이 있는 샘, 빌, 해리에게 엄마 이름으로 결혼 초청장을 보낸다. 결혼식 전날, 세 남자가 섬에 오면서 걷잡을 수 없는 상황이 된다.
‘Dancing Queen’, ‘Honey, Honey’, ‘S.O.S’, ‘The winner takes it all’ 등 아바의 유명한 곡들과 이야기가 절묘하게 어우러져 흥겨운 에너지가 끓어오른다. 더 넓은 세상으로 나아가고 싶은 꿈, 홀로 키운 딸을 결혼시킬 때의 복잡하고 아련한 심정, 사랑을 붙잡고 싶지만 결국 놓아야 하는 아픔 등 삶의 순간순간을 예리하게 포착한 장면과 노래는 가슴을 찡하게 만든다. 젊은 시절 아마추어 그룹으로 함께 활동한 도나와 타냐, 로지의 우정도 따뜻하다.
보고 또 봐도 늘 기분 좋고 신선한 작품이다. 흥겨움을 추가해 주는 커튼콜도 꼭 즐기길 권한다.
도나 역은 최정원 신영숙이 맡았다. 소피는 루나 최태이가 연기한다. 타냐 역에는 홍지민 김영주가, 로지 역에는 박준면 김경선이 각각 발탁됐다. 샘은 김정민 장현성, 해리는 이현우 민영기, 빌은 김진수 송일국이 연기한다. 노련한 배우들이 빚어내는 완성도 높은 무대는 관객을 흠뻑 빠져들게 한다.
