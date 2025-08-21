빈폴, 신규 앰배서더로 배우 주지훈 선정… ‘서울 클래식’ 표현할 적임자

새로 출시한 젠틀테크 시리즈 화보 공개
밀도 높이고 중량 낮춰 청량감-실용성 UP
일상-비즈니스 동시 활용 셋업 상품 눈길
삼성물산 패션부문 클래식 캐주얼 브랜드 빈폴이 배우 주지훈을 새 홍보대사로 선정했다. 빈폴은 주지훈과 함께 촬영한 젠틀테크 시리즈와 주요 신상품 화보도 공개했다. 빈폴은 주지훈이 브랜드 테마인 ‘서울 클래식(Seoul Classic)’과 빈폴의 새로운 매력을 알릴 적임자라고 판단했다. 주지훈은 최근 영화, 드라마, 온라인동영상서비스(OTT)를 넘나들며 K컬처를 대표하는 스타로 자리매김했다.
지난해 말 방영된 로맨스 드라마 ‘사랑은 외나무다리에서’와 올해 초 방영된 메디컬 드라마 ‘중증외상센터’ 등에서 다채로운 매력을 선보이며 데뷔 20년차에 새로운 전성기를 맞고 있다.주지훈은 올 하반기 빈폴 화보, 홍보 영상, 마케팅 활동 등을 통해 브랜드 매력을 알려나갈 예정이다.
빈폴은 주지훈과 협업한 젠틀테크 시리즈 화보도 공개했다. 지난해 첫 선을 보인 젠틀테크 시리즈는 더운 날씨에도 쾌적한 느낌을 주는 소재를 적용했다. 일상복과 비지니스 복장으로 동시에 활용 가능한 셋업 상품들로 구성돼 있다. 젠틀테크 시리즈는 올해 새로운 소재를 선보였다. 지난해보다 밀도가 높으면서도 중량은 가벼운 소재를 적용해 청량감, 실용성, 고급스러움을 모두 챙겼다는 평가를 받고 있다.
빈폴은 신상품을 스타일링한 화보도 공개했다. 주지훈은 화보에서 데님, 옥스포드 셔츠 등으로 일상의 여유와 자연스러운 멋을 담아냈다. 빈폴의 젠틀테크 시리즈를 비롯한 신상품은 전국 빈폴 매장과 삼성물산 패션부문 온라인몰인 SSF샵에서 만나볼 수 있다.
삼성물산 패션부문 빈폴사업부장 원은경 상무는 “빈폴이 지향하는 서울의 라이프스타일을 상징적으로 표현하기 위해 새로운 앰배서더들과 지속적으로 협업해 나갈 계획이다”라며 “고객들과 지속적으로 소통하면서 브랜드의 생명력을 키워나갈 것”이라고 했다.
댓글 0