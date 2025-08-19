네이버웹툰, 美서 ‘숏폼+웹툰’ 시도…“애니메이션처럼 감상”

네이버웹툰이 마치 숏폼 영상을 보듯 ‘읽는 웹툰’에서 ‘보는 웹툰’시대를 열었다. 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 숏폼 영상을 즐기는 이용자 경험이 일상화되면서 이를 웹툰에 접목, 이용자 경험을 확대하는 취지다.
18일(현지시간) 네이버웹툰의 모회사 웹툰엔터테인먼트에 따르면 네이버웹툰 글로벌플랫폼 ‘웹툰(WEBTOON)’ 영어 서비스에 작품의 각 회차를 영상으로 감상할 수 있는 ‘비디오 에피소드’를 시범 도입한다. 마치 애니메이션처럼 감상할 수 있게 웹툰에 역동적인 이미지 움직임과 몰입감 있는 효과음 및 배경 음악, 성우 연기를 더해 영상으로 변환한 것이다. 이용자는 비디오 에피소드로 감상할지, 기존 세로 스크롤 방식으로 감상할지 선택할 수 있다.
비디오 에피소드는 인기 영어 오리지널 작품 14편부터 적용된다. 회차 당 평균 5분 내외의 분량이다. 이용자는 작품마다 20편의 무료 비디오 에피소드를 볼 수 있다. 비디오 에피소드로 감상 가능한 회차와 작품 수도 늘어날 예정이다. 우선 영어 서비스에서 베타 서비스를 운영한 뒤 타 언어 서비스 확장도 고려할 방침이다.
네이버웹툰은 숏폼 영상을 웹툰에 접목하는 시도를 늘리고 있다. 올 5월에는 글로벌 앱(한국어, 일본어 제외)을 개편해 신작과 실시간 인기 작품의 핵심 장면을 숏폼 트레일러로 제공하는 ‘뉴 앤 핫(New & Hot)’ 탭을 추가했다. 웹툰 엔터테인먼트의 2분기(4~6월) 실적 발표에 따르면 영어 서비스 ‘웹툰(WEBTOON)’앱은 뉴 앤 핫 탭을 포함한 서비스 개편 효과로 2분기 앱 월간활성이용자(MAU) 수가 전년 동기 대비 19% 늘었다. 한국에서는 다음달부터 숏폼 애니메이션 이용자 제작 콘텐츠(UGC) 서비스인 ‘컷츠’를 선보인다.
김용수 네이버웹툰 최고전략책임자(CSO) 겸 글로벌 웹툰 사업리더는 “비디오 에피소드는 세로 스크롤 방식 외에도 웹툰을 몰입하며 즐길 수 있는 새로운 감상 트렌드를 제시할 것“이라며 “웹툰 콘텐츠가 본래 가지고 있는 이야기의 힘에 숏폼 영상 트렌드를 접목했을 때 큰 시너지가 날 수 있을 것으로 기대한다”고 강조했다.
