[오늘의 운세/8월11일]

● 쥐
36년 힘들면 다시 시작하는 마음으로 대처를.
48년 적게 먹고 편안 한게 상책 욕심 버려야
60년 인내하면 주위 도움 받아 손재 피한다.
72년 깊이 분석해 확신서면 시행해도 성사.
84년 계획 성사 어려우니 새 계획 세워라.
96년 끝맺음 없이 처리 말고 결말내야 길.
● 소
37년 아래 사람을 믿음 성실로 대하면 해결.
49년 꼬여도 수정하며 노력하면 결국 해결 수.
61년 직장 가정에서 어려움에 처할 수니 조심..
73년 남보다 앞서려고 하지 말고 공사 분명히
85년 답답해도 기다리면 난제 해결될 운.
97년 여성은 미해결사항을 속히 재추진을.
● 범
38년 친지 동료와 유대 유지하는 처신을.
50년 남녀불문 친분 돈독히 하면 좋은 일이.
62년 확실한 판단서면 모험도 감수하고 밀어야.
74년 정확히 하면 만사형통하고 성취 운.
86년 문서 재물은 길하니 품위 있게 처신을
98년 여성은 품위 있는 처신과 말로 처신을
● 토끼
39년 장사 사업 투기 운은 없으니 무리 말라.
51년 배타적으로 충돌 있는 때니 좋게 처리를.
63년 가족 친지 사이를 돈독히 해야 즐거움이.
75년 시비 논쟁은 옳은 판단으로 설득해야.
87년 주위사람과 관계 두텁게 하라.
99년 나를 도울 여성이 있으면 도움 요청을.
● 용
40년 욕심내지 말고 현재 일에 더 노력해야.
52년 장기적인 계획 노력으로 추진해야 길.
64년 책임 피하지 말고 착실히 처리하라.
76년 운이 약하니 지나친 욕심은 금물.
88년 헛된 욕심으로 부정하면 손재가.
00년 중도 포기 말고 끝까지 완수하면 성사.
● 뱀
41년 주위와 협조 잘하면 만족한 일이.
53년 고집부리면 계약 안되고 양보해야 성사.
65년 확고한 신념으로 노력하면 성사.
77년 기본 변경하지 말고 필요하면 내부부터.
89년 고통 참고 겸손히 처세하면 새 전환점이..
01년 답답한 일은 확실히 대비하며 인내해야.
● 말
42년 공을 양보하면 공이 내게로 돌아와 득이.
54년 새 일에 헛된 노력 금물 현재 일 매진해야.
66년 겸허히 밑의 사람 위해주면 더 복이.
78년 상대 의견 참고를 내주장만 고집하면 실패.
90년 소망 해결되며 공직자 회사원 승진 영전 운.
02년 포기 말고 노력하면 밝은 미래가.
● 양
31년 주위 인식이 중요 겉 치례는 실패할 수.
43년 송사 손재를 이해와 용서로 피하라.
55년 근면 착실하면 귀인 상봉 운세.
67년 때가 와야 성사운세니 참고 인내하라.
79년 발전이 예상되니 즐겁게 만인 상대를.
91년 매매는 주의해 시행해야 손재 피할 수.
● 원숭이
32년 우환 대비해 재난 막아야 발전하는 운.
44년 현재에 만족하고 다른 욕심 내지 말라.
56년 난관 처해도 확실한 주관으로 밀면 성사.
68년 불길한 운세니 고생하지 말고 쉬어라.
80년 침착히 대처하면 어려운 일도 해결이.
92년 일이 어려워지니 재검토하며 추진을.
● 닭
33년 현실파악해 행동하고 주위와 협조를.
45년 재물 욕심내 무리 말고 새 방향으로.
57년 적은일 변해 난처한 일 만들 수 조심.
69년 주위 의견 경청 후에 행동해야 길하다.
81년 귀인이 도와줘 취업 승진할 수 있는 운.
93년 현 위치 지키며 현업에 충실해야.
● 개
34년 노력하면 만사형통 할 것이고 즐거움이.
46년 마음먹은 대로 될수니 입조심하며 추진을.
58년 유능한 직원 사기를 살려야 난제 해결.
70년 사리를 정확히 판단해서 처신하라.
82년 사교성 발휘해 활동하면 크게 성취할 수.
94년 노력해도 잘 안 풀리니 편하게 추진을.
● 돼지
35년 비정상적 소인 세상이 되니 자중하라
47년 서로 자기주장만 해 어려우니 보류하라.
59년 영업 대인교제는 정성 다하면 목표달성.
71년 귀인이 도와줘 취업 승진할 수 있는 운.
83년 확장은 금물이고 실 이익에 최선 다해야.
95년 현인의 현명한 가르침 따라 처신이 유리.
일월철학원장 일월선사
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0