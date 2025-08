‘케데헌’ OST 8곡, 4주 연속 빌보드 ‘핫100’ 동시 차트인

‘골든’ 2위…자체 최고 순위 유지

트와이스 ‘스트래티지’, 18계단 역주행 74위

로제 정규 1집 ‘로지’, ‘빌보드 200’ 168위 재진입

[서울=뉴시스] ‘케이팝 데몬 헌터스’. (사진 = 넷플릭스 제공) 2025.06.25. photo@newsis.com

5일(현지시간) 빌보드 차트에 따르면, ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST에 실린 여덟 곡이 지난 주에 이어 9일 자 ‘핫100’에 동시 차트인했다.이에 따라 4주 연속 해당 OST에 실린 여덟 곡이 동시 진입하는 기염을 토했다.헌트릭스 ‘골든’은 앞서 예고된 것처럼 지난 주와 같은 2위에 자리했다. 해당 차트 자체 최고 순위다. 사자보이즈 ‘유어 아이돌’도 3계단 올라 9위에 걸렸다. 두 곡 모두 6주 연속 차트인했다.사자보이즈 ‘소다팝(Soda Pop)’이 16위, 헌트릭스 ‘하우 잇츠 던(How It’s Done)‘이 19위, 헌트릭스 루미 ’프리(Free)‘가 28위, 헌트릭스 ’왓 잇 사운즈 라이크(What It Sounds Like)‘가 29위, 헌트릭스 ’테이크 다운(Takedown)‘이 33위를 기록하는 등 순위가 상승하거나 같은 순위를 지켰다.

여기에 K팝 간판 걸그룹 ’트와이스‘ 정연·지효·채영이 가창한 ’테이크다운‘ 버전이 지난 주보다 9계단 뛰어 오른 67위로 4주 연속 진입했다.이와 별개로 ’골든‘은 빌보드 글로벌 두 차트인 ’글로벌 200‘과 ’글로벌(미국 제외)‘에선 모두 1위를 지켰다.트와이스의 미니 14집 ’스트래티지(STRATEGY)‘ 타이틀곡 ’스트래티지‘(feat. Megan Thee Stallion)’는 지난 주보다 18계단 상승해 74위를 차지하며 2주 연속 진입했다.‘케데헌’에 삽입된 이 곡은 발매 7개월 만인 지난 주 ‘핫100’에 92위로 데뷔했다.트와이스가 최근 발매한 정규 4집 ‘디스 이즈 포(THIS IS FOR)’는 이번 주 ‘빌보드 200’에서 43위를 차지하며 해당 차트에 3주 연속 진입했다. 트와이스는 최근 미국 대형음악 축제 ‘롤라팔루자 시카고’에 K팝 걸그룹 첫 헤드라이너로 나서는 등 데뷔 10주년에 커리어 하이를 이어가고 있다.블랙핑크 멤버 겸 솔로가수 로제(박채영)가 미국 팝스타 브루노 마스와 지은 ‘아파트(APT.)’는 이번 주 ‘핫100’에서 45위를 차지하며 해당 차트에 41주 연속 진입했다.블랙핑크 ‘뛰어’는 이번 주 ‘핫100’에서 61위를 차지하며 3주 연속 진입했다.앞서 예고된 것처럼 K팝 4세대 간판 보이그룹 ‘투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER·TXT·투바투)’의 정규 4집 ‘별의 장: 투게더’는 3위로 데뷔했다.특히 ‘빌보드 200’ 톱 10에 7번째 이름을 올렸다. 톱10에 8개의 앨범을 올린 ‘방탄소년단’(BTS)을 잇는 기록이자 ‘세븐틴’ ‘에이티즈’ 트와이스와 타이 기록이다.하이브(HYBE)와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 ‘캣츠아이(KATSEYE)’의 두 번째 EP ‘뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)’는 이번 주 ‘빌보드 200’에서 61위를 차지하며 5주 연속 진입했다.글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS)의 첫 라이브 앨범 ‘퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 라이브(PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LIVE)’는 이번 주 ‘빌보드 200’ 125위를 차지하며 2주 연속 진입했다.K팝 대세 그룹 ‘에이티즈(ATEEZ)’의 미니 12집 ‘골든 아워 : 파트 3(GOLDEN HOUR : Part.3)’는 187위를 차지했다. 해당 차트엔 총 5주 진입이다.[서울=뉴시스]