로제·제니·지민·제이홉…블랙핑크·방탄소년단, 솔로로도 빌보드 ‘핫100’ 장악

4일(현지시간) 빌보드 차트에 따르면, K팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 겸 솔로가수 로제(박채영)가 미국 팝스타 브루노 마스와 지은 ‘아파트(APT.)’는 8일자 ‘핫100’에서 6위를 차지했다. 앞서 2주 연속 7위를 차지한 데 이어 한 계단 뛰어 올랐다.앞서 K팝 여성 가수 최고 순위인 3위를 2주 연속 기록한 곡이다. 여전히 상위권에 머물며 해당 차트엔 총 19주 연속 진입했다.블랙핑크 다른 멤버 제니(JENNIE)가 첫 솔로 정규 앨범 ‘루비(Ruby)’ 발매를 앞두고 지난달 21일 내놓은 선공개 싱글 ‘엑스트라L(ExtraL)’은 이번 주 ‘핫100’ 75위로 데뷔했다. 제니와 ‘그래미상’에 빛나는 미국 대세 래퍼 도이치(Doechii)가 협업한 곡이다. 제니는 솔로 자격으로 ‘핫100’에 네 번째 진입했다.방탄소년단 지민의 솔로 2집 ‘뮤즈’ 타이틀곡 ‘후(WHO)’는 ‘핫100’에서 33위를 차지했다. 지난 주 44위에서 무려 11계단 역주행하며 여전히 상위권에 머물렀다.특히 해당 차트에 총 31주 진입이다. 2012년 글로벌 신드롬을 일으킨 가수 싸이 ‘강남스타일(Gangnam Style)’(31주)과 같은 기록을 세웠다.‘뮤즈’는 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 123위를 차지했다. 32주 연속 해당 차트에 머물렀다. 이에 따라 K팝 솔로 앨범 중 해당 차트에 가장 오래 머문 음반 기록을 자체 경신했다.

방탄소년단 다른 멤버 제이홉(정호석)이 피처링 한 미국 래퍼 돈 톨리버(Don Toliver)의 신곡 ‘LV 백(Bag)(feat. Pharrell Williams & j-hope of BTS)’은 이번 주 ‘핫100’에 83위로 데뷔했다.이와 별개로 ‘빌보드 200’ 1위를 찍은 대세 그룹 ‘스트레이 키즈’(Stray Kids·스키즈)의 스페셜 앨범 ‘스키즈합 힙테이프 - 합 (합)(SKZHOP HIPTAPE - 合 (HOP))’은 이번 주에 141위를 차지했다. 해당 차트에 11주 연속 진입했다.한편, 미국 힙합 거물 켄드릭 라마와 미국 R&B 가수 시저가 협업한 ‘루터(luther)’가 이번 주에도 ‘핫 100’ 1위를 유지했다. 캐나다 싱어송라이터 테이트 맥레이의 새 앨범 ‘소 클로즈 투 왓(So Close TO What)’이 이번 주 ‘빌보드 200’ 정상에 올랐다. 마스와 미국 팝스타 레이디 가가가 협업한 ‘다이 위드 어 스마일(Die With A Smile)’이 ‘글로벌 200’ 정상을 탈환했다.[서울=뉴시스]