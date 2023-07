양조위, ‘노개런티’ 뉴진스 뮤비 출연…민희진이 성사시켰다

‘해피 투게더’(1997)·‘화양연화’(2000)·‘색, 계’(2007)의 애절한 눈빛과 ‘샹치와 텐 링즈의 전설’(2021)의 강렬함·카리스마를 10초가량의 출연 분량에 모두 담아내는 아우라.신드롬 걸그룹 ‘뉴진스(NewJeans)’의 미니 2집 ‘겟 업(Get Up)’의 트리플 타이틀곡 중 하나인 ‘쿨 위드 유(Cool With You)’ 뮤직비디오에 출연한 홍콩 톱배우 량차오웨이(양조위·토니 렁)는 그라서 가능한 경지를 보여준다.뮤직비디오는 그리스 신화 ‘프시케와 에로스’를 현대적으로 재해석했다. 그리스 신화 속 ‘연애의 신(神)’인 에로스(로마 신화에서는 ‘큐피드’로 부른다)는 미(美)와 사랑의 여신인 ‘아프로디테’의 아들이다. 화살촉에 찔리면 사랑에 빠지는 황금화살을 가지고 다녔다. 뛰어난 미모로 아프로디테의 노여움을 산 프시케(psyche·영혼)를 혼내주러 갔다, 자신의 화살에 스스로 찔려 사랑에 빠진다.뉴진스 소속사 어도어(ADOR)와 뮤직비디오 제작사 돌고래유괴단은 ‘쿨 위드 유(Cool With You)’ 뮤직비디오 사이드 에이(side A) 버전과 ‘쿨 위드 유’ & ‘겟 업’의 ‘사이드 비(side B)’ 버전 뮤직비디오 두 편을 통해 이를 세련되게 변주한다.이 뮤직비디오에서 에로스는 넷플릭스 ‘오징어게임’의 스타 정호연, 아프로디테는 홍콩 톱배우 량차오웨이(양조위·토니 렁), 프시케는 배우 마이콜 베라다.정호연의 에로스는 이 뮤직비디오에서 신의 지위를 버리고 사랑을 택한다. 하지만 해피엔딩인 그리스 신화와 달리 ‘쿨 위드 유’의 결말은 애잔하다. 삶의 온갖 화염을 다 견딘 듯 백발이 된 량차오웨이가 정호연의 삶에서 다시 사랑을 없애버린다. 량차오웨이는 짧은 등장에도 강렬함으로 극에 핍진성(逼眞性)을 부여한다.뮤직비디오를 제작한 신우석 감독과 어도어 민희진 총괄 프로듀서는 “비록 짧은 등장이지만 카리스마 있고 존재감 있는 배우가 꼭 등장했으면 했다. 많은 고민 중 량차오웨이를 떠올렸다”며 “량차오웨이는 짧게 등장하는 역할임에도 사전부터 시나리오를 꼼꼼히 분석해 뮤직비디오 속 백발 스타일링을 직접 제안하는 등 열의를 보였다. 그는 현장에서도 대배우의 명성에 걸맞게 최선을 다하는 모습으로 스태프들의 찬사를 받았다”고 설명했다.량차오웨이 섭외는 민 프로듀서가 직접 나서서 성사시켰다. 민 프로듀서는 지인을 통해 량차오웨이에게 시나리오를 전달했다. 뮤직비디오 스토리를 확인한 량차오웨이는 분량과 상관없이 매력적인 캐릭터라며 노개런티로 출연했다.량차오웨이와 정호연은 어도어를 통해 출연 소감을 전했다. 량차오웨이는 “좋은 인연이 닿았고, 한국 팬분들께 자그마한 선물을 드리고 싶었다”며 한국에 대한 애정을 드러냈다. 정호연은 “평소 팬이었던 뉴진스, 양조위 그리고 돌고래유괴단을 포함한 모든 스태프 한 분 한 분이 힘을 모아 즐겁게 촬영했다. 보시는 분들에게도 그 즐거운 에너지가 전달되길 바란다”는 바람을 건넸다.‘쿨 위드 유’ 뮤직비디오 두 버전은 이날 공개되자마자 폭발적인 반응을 얻고 있다. 유튜브 공개 약 14시간30분 만인 이날 오후 2시30분 기준 도합 조회수 640만 회를 넘었다. 트위터 실시간 트렌드에 ‘쿨 위드 유(Cool With You)’, ‘뉴진스 뮤비’, ‘겟 업(Get Up)’, ‘뉴진스(NewJeans)’, ‘정호연’이 오르는 등 화제다.어도어는 “‘유케이 개러지(UK Garage)’ 리듬을 바탕으로 한 뉴진스의 독특하고 매력적인 보컬에 정호연과 양조위의 열연이 더해져 예술성 깃든 뮤직비디오가 완성됐다는 호평이 이어지고 있다”고 전했다.한편 ‘쿨 위드 유’ 외 또 다른 타이틀곡 ‘ETA’, ‘슈퍼 샤이(Super Shy)’를 비롯해 총 6곡이 수록된 뉴진스 미니 2집 ‘겟 업(Get Up)’은 오는 21일 오후 1시 발매된다.[서울=뉴시스]