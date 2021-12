88라이징X필굿뮤직, 파트너쉽 체결…비비 글로벌 프로모션 본격 박차

88라이징, Willy Song



글로벌 미디어 회사 88라이징(88rising)과 필굿뮤직이 파트너쉽을 체결, 신예 아티스트 비비(BIBI)의 글로벌 진출을 본격화한다.20일 88라이징과 국내 대표 모바일 미디어 채널 딩고의 힙합 전문 채널 딩고 프리스타일의 ‘서울 투 LA’(Seoul to LA) 협업 콘텐츠를 통해 비비의 88라이징 합류 소식이 공개됐다. 이로써 필굿뮤직 소속 아티스트 비비는 글로벌 활동에 한해 88라이징과 프로모션을 진행하며, 조지(Joji), 리치 브라이언(Rich Brian), 니키(NIKI) 등과 함께 한솥밥을 먹는 동료가 됐다.공개된 영상 속 비비는 지난 11월 미국 LA에서 개최된 88라이징의 ‘Head In the Clouds 페스티벌’에 참여하기 위해 떠난 일정에서 다양한 프로모션에 임했다. 이 가운데 비비는 “88라이징 아티스트들을 보면서 자랐다. 이제 저는 그들 중 하나기 때문에 너무 행복하다”고 88라이징 깜짝 합류 소식을 전해 많은 팬들을 놀라게 했다.필굿뮤직의 수장 타이거 JK는 “비비가 빠르게 한국 시장에서 아티스트로서의 입지를 다지기 시작하며, 해외로부터 수많은 러브콜을 받게 됐다”며 “88라이징과 다양한 프로젝트를 협업하며 신뢰를 쌓아왔고, 함께 더 즐거운 프로젝트들을 적극적으로 하기 위해서 비비의 해외 파트너사로 88라이징과 손을 잡게 됐다”고 비비의 88라이징 합류 배경에 대해 설명했다.88라이징의 양승진 부사장은 “88라이징은 재능 있고 마음이 맞는 다양한 아시안 아티스트들과 함께 꿈을 펼쳐가는 플랫폼이다. 비비가 데뷔할 때부터 팬이었고, 우리의 플랫폼에 비비를 늘 초대하고 싶었다”며 “한국의 전설적인 뮤지션 타이거 JK, 윤미래가 수장으로 있는 필굿뮤직과는 언젠가는 꼭 멋진 프로젝트를 함께하고 싶었고, 비비라는 보석과 같은 아티스트를 함께 지원해 줄 수 있는 파트너가 된 것을 매우 영광스럽게 생각한다”고 말했다.이어 양승진 부사장은 “비비는 최근 ‘빌보드 200’ 차트인보다 어렵다는 권위 높은 TOP40 라디오 차트에서 한국인 여성 솔로 아티스트 최초로 차트인하면서 새로운 역사를 써 내려가고 있다”고 비비가 가진 무한한 가능성과 향후의 성장 가능성을 재차 강조했다.한편 비비는 최근 88라이징과 공동 발매한 HITC 싱글 ‘더 위켄드’(The Weekend)로 톱40 미디어베이스 차트에 37위로 진입하며, 한국 여자 솔로 아티스트 중 최초로 미국 톱40 라디오 차트에 공식 차트인한 아티스트로 화제가 된 바 있다.(서울=뉴스1)