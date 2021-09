이색 테마 호캉스 패키지 3

신라스테이

온 유어 신라스테이 시즌4

코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔

뷰티 인더 시티

페어필드 바이 메리어트 부산 송도 비치

그린 러너

신라스테이의 ‘온 유어 스테이, 온 유어 라이프(Own Your Stay, Own Your Life)’는 규칙적인 습관 형성을 통해 건강한 일상을 가꾼다는 의미의 ‘리추얼 라이프(Ritual Life)’가 콘셉트다. 객실 1박과 시간 체크 보틀, 경품 응모권으로 구성됐다. 패키지 이용 고객은 전국 신라스테이에서 이용할 수 있는 숙박권과 라이프 스타일 바우처북 등을 포함한 총 3억 1천만 원 상당의 경품 이벤트에 응모할 수 있다. 추첨을 통해 195명에게 혜택이 제공된다.1등 당첨자 13명에게는 신라스테이 1000시간 이용권과 8가지 이용 혜택이 담긴 바우처북이 제공된다. 바우처북에는 OTT 연동 기기(셋톱박스) 대여, 신라 셀프 사진관, 코바 커피 20회, 레스토랑 이용권과 마보(마음보기)명상 pp 이용권이 들어 있다. 삼성 홈 피트니스 강습권과 애슐레저 브랜드 젝시믹스 상품권, 웨어러블 밴드도 포함된다. 2등 26명에게는 삼성 홈 피트니스 강습권과 젝시믹스 상품권, 3등 39명은 신라스테이 조식 20회 이용권 등 혜택이 있다. 4등과 5등에게는 각각 신라스테이 뷔페 레스토랑 5만원 식사권 1매, 신라스테이 시그니처 베어 1개를 경품으로 제공한다.∼10월 31일7만원(세금 별도)부터‘뷰티 인더 시티(Beauty in the city)’는 호캉스를 즐기며 건강한 홈케어를 경험할 수 있는 패키지다. 객실 1박과 함께 비건 뷰티 브랜드 트리앤씨 ‘타마누오일 마스크팩’, 스킨케어 브랜드 가희 ‘링클 바운스 멀티밤’과 4종 스킨케어 샘플, 헤어 브랜드 루시스 ‘트래블 키트’를 제공해 피부와 모발을 관리할 수 있다.프리미어룸 선택 시 미니바가 포함되며, 이그제큐티브룸 및 스위트룸 선택 시 이그제큐티브 라운지(해피아워 2인)를 이용할 수 있다.∼11월 30일14만7000원(세금 별도)부터‘그린 러너(Green Runner)’는 조깅하면서 쓰레기를 줍는 ‘플로깅’ 활동을 완료하면 추가 혜택을 제공하는 객실 1박 패키지다. 캔버스 백팩, 생분해 비닐 봉투, 장갑으로 구성한 플로깅 키트와 5km 플로깅 코스 지도, 안내 영상이 포함된다. 플로깅을 완료하고 주운 쓰레기를 인증하면 아메리카노 2잔과 주중에 한해 2시간 레이트 체크아웃 서비스를 받을 수 있다.∼12월 31일13만2000원(세금 포함) 부터글/계수미 기자 soomee@donga.com, 신동구(생활 칼럼니스트)사진제공/신라스테이, 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔, 페어필드 바이 메리어트 부산 송도 비치동아일보 골든걸 goldengirl@donga.com