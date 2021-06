방탄소년단, 日 베스트 앨범으로 오리콘 위클리 차트 2주 연속 1위

빅히트 뮤직 © 뉴스1

그룹 방탄소년단(BTS)이 일본에서 발매한 베스트 앨범으로 2주 연속 오리콘 주간 앨범 차트 1위를 차지했다.29일 오리콘이 발표한 최신 차트(7월5일 자/집계 기간 6월21일~27일)에 따르면, 지난 16일 발매된 방탄소년단의 ‘BTS, THE BEST’는 주간 판매량 7만6000장으로 ‘주간 앨범 랭킹’ 1위를 차지하며 2주 연속 정상을 지켰다.베스트 앨범의 누적 판매량은 85만8000장으로, 올해 앨범 누적 판매량에서 압도적으로 1위를 기록 중이다. ‘BTS, THE BEST’는 78만2000장의 판매량으로 발매 첫 주 ‘주간 앨범 랭킹’에서 정상을 꿰차는 동시에 올해 ‘첫 주 최고 판매량’ 신기록을 세운 바 있다.오리콘에 따르면, ‘BTS, THE BEST’ 다음으로 일본에서 많이 팔린 방탄소년단 앨범은 누적 판매량 70만4000장의 일본 정규 앨범 ‘맵 오브 더 솔 : 7 ~ 더 저니~’(MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~)다.또한 ‘BTS, THE BEST’는 오리콘 ‘데일리 앨범 랭킹’ 6월 23일 자 차트에서 1위를 재탈환한 이후 6월27일 자 차트까지 5일 연속 1위를 유지했다.(서울=뉴스1)