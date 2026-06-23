‘3선’ 박승원 광명시장, ‘민생·연대·평화’로 시민 삶 바꾼다

박승원 시장이 민생·연대·평화를 시정의 핵심 가치로 삼고, 미래 100년을 준비하는 민선 9기 시정 운영 청사진 수립에 착수했다.
박 시장은 23일 시청 대회의실에서 ‘민선 9기 시정혁신기획단’ 위촉식을 열고 시정 비전과 목표, 핵심 전략 수립, 주요 정책과제 발굴 작업에 들어갔다. 광명시 최초의 3선 시장인 그는 민선 7·8기 동안 쌓아온 시정 성과를 바탕으로 “시민이 체감할 수 있는 더 큰 변화와 혁신을 이끌겠다”라는 구상을 밝혔다. 박 시장은 “모두가 잘 먹고 잘사는 광명, 양질의 일자리가 넘치는 광명, 미래 100년을 선도하는 유능한 광명을 만들겠다”라며 “시민의 목소리를 바탕으로 민생·연대·평화의 가치를 시정 전반에 반영해 삶의 질을 높이고 지속가능한 도시 발전 기반을 더욱 견고히 하겠다”고 말했다.
그러면서 “시정혁신기획단은 민선 9기의 청사진을 설계하는 핵심 조직”이라며 “시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 혁신적인 정책과 실효성 있는 실행계획을 마련해 달라”고 당부했다.
시정혁신기획단은 단장인 이재정 전 통일부 장관을 비롯해 15명의 위원으로 구성됐다. 기획단은 △따뜻한경제(민생) △시민주권(연대) △평화와미래(평화) 등 3개 분과로 나뉘어 분야별 정책과제를 논의한다.
백재현 전 국회의원, 김두관 전 경남도지사, 원혜영 전 국회의원, 박우섭 전 인천 남구청장 등이 고문단으로 참여해 정책 방향 설정을 지원한다. 정책, 지방재정, 도시개발, 교통, 민생경제 등 각 분야 전문가 25명으로 구성된 자문단도 함께해 정책의 실효성과 완성도를 높일 예정이다.
기획단은 다음 달 20일까지 공약 114건과 시민 제안 정책 112건 등 226개 과제를 종합 검토한다. 이를 토대로 민선 9기 시정 비전과 목표를 구체화하고, 연차별 실행계획을 담은 ‘시정 운영 4개년 계획’을 수립할 계획이다.
최종안은 부서별 업무보고와 공약 검토를 거쳐 확정되며, 오는 7월 22일 열리는 ‘민선 9기 시정과제 및 공약 시민보고회’에서 공개된다. 광명시는 이 과정에서 수렴한 시민 의견을 적극 반영해 시민과 함께 만드는 시정 운영 체계를 구축해 나갈 방침이다.