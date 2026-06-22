“지능 안 좋고 막일하는 환자” AI 출력물 그대로…병원 안내문 논란

병원 진료 안내문에 인공지능(AI) 프롬프트 내용이 그대로 담겨 환자에게 전달됐다는 사연이 공분을 일으켰다. 환자를 비하하는 표현이 담긴 데다 AI가 적어준 내용을 그대로 썼다는 점에서 논란이 일었다.
지난 18일 소셜미디어 스레드에 글을 올린 제보자는 “통증의학과를 다녀온 어머니가 받아온 종이”라며 안내문을 공개했다.
문서 상단에는 “환자가 좀 지능이 그렇게 좋아 보이지 않는 막일하는 분인데 이해하기 쉽게 설명 용지를 만들어 달라”라는 글이 적혀 있었다.
의료진이 AI에 입력한 명령어가 삭제되지 않은 채 그대로 출력된 것으로 추정된다.
환자는 주먹이 쥐어지지 않고 팔꿈치가 잘 펴지지 않는 증상으로 병원을 찾은 것으로 보인다.
제보자는 “치료 안내문인 줄 알고 읽다가 눈을 의심했다”며 “치료받으러 간 환자를 뒤에서 이런 식으로 분류하고 있었다니 너무 속상하고, 어머니에게 죄송하다”고 토로했다.
사연을 접한 누리꾼들은 “AI 내용을 그대로 뽑아줄 거면 의사가 왜 있는 건가?” “어르신이 이해하기 쉽게 써달라고 주문하면 되는 것 아닌가”라고 지적했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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