“사람이 죽어있다, 내가 용의자일 수도” 신고한 50대

술 마시다 다툼 끝 지인 폭행 뒤 신고…살인혐의 구속
술에 취한 상태에서 지인을 폭행해 숨지게 한 뒤 경찰에 자진 신고한 50대 남성이 구속됐다.
23일 경찰에 따르면 서울 혜화경찰서는 살인 혐의를 받는 50대 남성을 전날 구속했다.
이 남성은 지난 20일 오후 12시 50분경 서울 종로구에 있는 지인인 40대 남성의 주거지에서 그를 수 차례 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는다.
경찰 조사 결과 두 사람은 같은 동네에 거주하는 지인 관계로, 사건 당일 함께 술을 마시던 중 다툼이 벌어진 것으로 파악됐다.
이 남성은 범행 직후 직접 경찰에 신고했다. 그는 처음에는 “사람이 죽어 있다”며 변사 사건인 것처럼 신고했다가 이후 “내가 용의자일 수도 있다”고 말한 것으로 전해졌다.
피해자는 의식을 잃은 채로 발견돼 병원에 이송됐으나 끝내 사망했으며, 경찰은 이 50대 남성을 현행범으로 체포했다.
경찰은 이 남성을 상대로 폭행 원인 등 정확한 사건 경위를 파악 중이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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