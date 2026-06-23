국힘 “李 기준이면 한성숙 용지 복사도 안 돼…지명 철회해야”

국민의힘은 23일 이재명 대통령의 과거 발언들을 소환하며 한성숙 국무총리 후보자에 대해 “이 대통령 기준대로라면 용지 복사조차 맡겨서는 안 되는 인물”이라고 비판했다.
국민의힘 정희용 사무총장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “지난해 12월 이 대통령은 개인정보 유출 사고와 관련해 국민에게 피해를 주면 엄청난 경제 제재를 당해 회사가 망한다는 생각이 들도록 해야 한다고 말했다”며 “불과 2달 전인 지난 4월에는 부동산 절차 결정 과정에서 다주택자 공무원을 배제해야 한다며 용지를 복사하는 직원조차 다주택자여서는 안 된다고 강조했다”고 했다.
정 사무총장은 “그런데 이번에 이 대통령이 지명한 국무총리 후보자는 최근까지 주택 4채를 보유했던 인물”이라며 “더욱이 한 후보자는 국가 과제를 믿고 도전한 청년 5000명의 e메일과 아이디는 물론, 산업 아이디어 요약본과 심사평까지 유출된 사태의 주무장관이었다”고 지적했다.
그러면서 “이 대통령이 직접 제시한 기준을 적용한다면 한 후보자는 부동산 정책에 관여하기는커녕 용지 복사조차 맡겨서는 안 되는 인물이고, 개인정보 유출에 대해서는 징벌적 과징금과 집단소송의 대상이 되어야 할 책임자”라고 비판했다.
정 사무총장은 한 후보자에 대한 대통령의 지명철회를 요구했다. 그는 “대통령의 기준이 여전히 유효하다면 한 후보자는 부적격자”라며 “이 대통령은 자신이 제시했던 원칙과 이번 인선이 어떻게 양립할 수 있는지 책임 있는 설명이 필요하고, 후보자 지명을 철회하길 바란다”고 촉구했다.
최보윤 수석대변인도 논평에서 중소벤처기업부의 ‘모두의 창업’ 정보유출 사건을 언급하며 “한 후보자는 총리 지명자의 자격을 논하기에 앞서 이번 사태에 대한 책임부터 져야 한다”고 비판했다.
최 수석대변인은 “막대한 피해는 오롯이 청년들이 떠안고, 정작 책임자는 국무총리로 영전하는 나라에서 어느 청년이 정부를 믿고 자신의 미래를 맡기겠나”라며 “국무총리는 누구보다 높은 책임 윤리와 공직의 무게를 보여야 하는 자리다. 청년들의 신뢰를 무너뜨리고 국가 창업 정책에 깊은 상처를 남긴 장관에게 더 큰 권한을 맡기는 것은 국민 상식에도, 청년들의 눈높이에도 결코 맞지 않는다”고 했다.
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