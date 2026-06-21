강원 미시령 223㎜ 물폭탄…설악산 탐방로도 일시 통제

강원 미시령에 19, 20일 223㎜의 폭우가 쏟아지는 등 전국 곳곳에 많은 비가 내리면서 크고 작은 피해가 잇따랐지만 다행히 인명 피해는 발생하지 않았다.
21일 각 지방자치단체에 따르면 강원에서는 20일 오전 10시경 강릉시 견소동 안목 사거리 인근 도로가 침수됐다가 1시간여 만에 차량 운행이 재개됐다. 또 오후 2시 50분에는 횡성군 둔내면에서 나무가 쓰러져 안전 조치가 이뤄지는 등 모두 37건의 신고가 강원소방본부에 접수됐다. 15일부터 열리고 있는 강릉단오제의 일부 야외 행사가 취소·연기됐고, 국립공원 설악산 탐방로도 한때 전면 통제됐다. 기상청은 동해안에 너울성 파도가 방파제와 갯바위를 넘을 가능성이 높아 해안가 위험 지역 출입을 자제하고 선박과 시설물 관리에 유의할 것을 당부했다.
대전과 세종 충남에서도 50여 건의 신고가 접수됐다. 20일 오전 5시 51분경 충남 당진시 고대면의 비탈길에서 승용차가 단독 사고를 일으켜 운전자가 병원으로 이송됐고, 오전 6시 6분경 아산시 실옥동 곡교천에서는 불어난 강물에 갇힌 낚시꾼이 구조됐다. 20일 오전 11시 9분경 제주시 일도일동에서는 타워크레인이 강풍에 흔들리는 등 모두 8건의 신고가 접수돼 안전 조치가 이뤄졌다.
산림청은 20일 오전 8시 반 기준 강원·경북 지역에 산사태 위기 경보를 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 상향 발령했다.
강릉=이인모 기자 imlee@donga.com 당진=김태영 기자 live@donga.com 제주=송은범 기자 seb1119@donga.com
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