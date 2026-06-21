오세훈 “대통령 독대” 한동훈 “2030년 정권 탈환”…외곽서 목소리 키우는 野주자들

국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거 이후 당 안팎에서 사퇴 압박을 받는 가운데 오세훈 서울시장과 무소속 한동훈 의원이 외곽에서 목소리를 키우며 보수야권 핵심 주자로서 선명성 부각에 나섰다. 오 시장은 “국무회의 전 대통령 독대를 요청했다”고 밝혔고, 한 의원은 “2030년 대선에서 정권을 되찾을 것”이라고 했다.
오 시장은 20일 부동산 문제 관련 의견 전달을 위해 대통령실에 면담을 요청했다고 밝혔다. 오 시장은 이날 TV조선 ‘강적들’에 출연해 “대통령실에 국무회의 전에 한번 불러 달라 연락을 해놨다”며 “따로 한 30분 정도만 얘기할 기회를 주시면 국무회의에 들어가서 따지는 게 아니라 제가 생각하는 주택시장의 문제점을 좀 말씀드리고 싶다”고 말했다. 오 시장은 “(대통령이) 귀국 후에 한번 생각해서 연락 주겠다고 했는데 이제 귀국하셨으니까 기다리고 있다”며 “만나 뵙고 좀 설명을 드리려고 한다”고 덧붙였다.
지방선거 선거 운동 과정에서 장 대표의 지원 유세가 없었던 것에 대해서는 “피하느라고 좀 어려운 순간도 있었다”고 밝혔다. 오 시장은 “(장 대표가) 선거 마지막 며칠 남겨놓고는 수도권으로 올라오시고, 서울에 출몰하기 시작했다”며 “제 동선하고 겹치는 일정이 당에서 나오기 시작해서 일정 짜는 친구들이 그거 피해 다니느라 신경을 썼다”고 했다.
오 시장의 대통령실 면담 신청에 대해 더불어민주당 박경미 대변인은 21일 논평에서 “이재명 정부에서 열린 60회 가까운 국무회의 중 오 시장이 참석한 것은 두 차례로 알려져 있다. 나머지는 시정을 핑계로 불참했고, 그나마 참석했던 국무회의에서도 별다른 발언은 없었다”며 “ 국무회의라는 공식적이고 제도적인 창구는 외면하다가, 이제 와서 별도의 대통령 면담을 요청하는 행태는 납득하기 어렵다. 학기 내내 결석한 학생이 자신만을 위한 특강을 열어달라는 것과 무엇이 다르냐”고 지적했다.
한 의원은 20일 공개된 일본 요미우리신문과의 인터뷰에서 장 대표를 직격했다. 그는 “(장 대표는) 현실적으로 직을 유지하고 있을 뿐, 정치적 권위나 보수 진영을 이끌 정통성은 이미 상실한 상태”라며 “통상적이라면 지방선거 참패를 겪고도 사퇴하지 않는 당 대표는 거의 없다”고 비판했다.
그러면서 “2028년 총선에서 보수가 다수당이 되는 것을 목표로 하고, 2030년 대선에서 정권을 되찾는 보수 재건의 길을 함께 걸을 수 있는 사람이라면 누구와도 함께 할 생각”이라고 밝혔다. 2030 대선 출마에 대해서는 “그 시점에 국민들이 나를 필요로 하느냐에 달려 있다”고 했다.
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