무관 중 최강 ‘오렌지 군단’ 네덜란드, 월드컵 무패 기록 새 역사

월드컵 우승 기록이 없는 팀 가운데 최강으로 꼽히는 네덜란드가 월드컵 연속 경기 무패 기록 새 역사를 썼다.
네덜란드는 21일 미국 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 2차전에서 스웨덴을 5-1로 꺾었다. 그러면서 2010 남아프리카공화국 대회 결승에서 스페인에 0-1로 패한 뒤 14경기 연속 무패 기록을 이어갔다.
네덜란드는 이번 대회 조별리그 1차전에서 일본과 2-2로 비기면서 브라질과 이 부문 타이기록을 세운 뒤 이날 기록 경신에 성공했다. 브라질은 1958 스웨덴, 1962 칠레 대회 때 2연패를 차지하고 1966 잉글랜드 대회 조별리그 1차전에서 승리하면서 13경기 무패 기록을 남겼었다.
네덜란드는 이날 전반 브라이언 브로비가 두 골, 후반 코디 학포가 두 골을 넣었다. 이후 스웨덴 앤서니 엘랑가에게 실점했으나 후반 추가 시간에 크리센시오 서머빌이 한 골을 추가했다.
조별리그 1차전에서 튀니지에 5-1 승리를 거뒀던 스웨덴은 6일 만에 1-5 패배 수모를 당했다. 스웨덴이 월드컵에서 이렇게 큰 점수 차로 패한 건 1950 브라질 대회 때 안방 팀에 1-7로 패한 이후 76년 만이다.
네덜란드는 조별리그에서는 18경기 연속 무패 행진 중이다. 조별리그 마지막 패배는 32년 전인 1994 미국 대회 벨기에전(0-1)이 마지막이다. 2014 브라질 대회 준결승, 2022 카타르 대회 8강에서 모두 아르헨티나와 연장전까지 승부를 가리지 못한 뒤 승부차기 끝 무릎을 꿇었다. 승부차기로 끝난 경기는 무승부로 공식 기록에 남는다.
네덜란드는 26일 캔자스시티에서 F조 최약체 튀니지 조별리그 최종 3차전을 치른다.
임보미 기자 bom@donga.com
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