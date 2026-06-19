32강 진출 ‘경우의 수’는…남아공전 패하면 탈락 가능성

남아공전 이기거나 비기면 조 2위로 진출
한국 축구대표팀이 19일(이하 한국시간) 멕시코와의 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전에서 0-1로 진 가운데 32강전에 진출하기 위한 셈법이 복잡해졌다. 남아프리카공화국과의 남은 최종전에서 최소한 비겨야 조 2위를 유지할 수 있을 것으로 보인다.
한국·멕시코 모두 최종전 지면 한국 탈락
韓 지고 멕시코 3승땐 다른조 3위와 경쟁
이날 경기 결과로 한국은 1승 1패(승점 3)가 되면서 2연승으로 조 1위를 확정한 멕시코(승점 6)에 이어 조 2위를 유지했다. 한국을 이긴 멕시코는 2연승(승점 6)으로 남은 경기 결과와 무관하게 조 1위와 32강 진출이 확정됐다.
현재 1위는 멕시코, 2위 한국, 3위 체코, 4위 남아공이다. 체코와 남아공은 모두 1무 1패이지만 골득실에서 체코가 앞섰다.
한국은 25일 멕시코 몬테레이에서 열리는 남아공과의 조별리그 최종전에서 이기면 승점 6으로 조 2위 및 32강 진출이 확정된다.
남아공과 비겨도 비교적 나쁘지 않다. FIFA는 이번 대회부터 조별리그에서 승점이 같은 팀끼리의 상대 전적으로 순위를 결정하기로 했다. 앞서 한국은 체코를 2-1로 이겨 상대 전적에서 앞서있다. 현재 승점 1인 체코가 멕시코를 최종전에서 크게 이겨도 한국이 승점 1만 획득해면 조 2위에 오를 수 있다는 계산이다.
최악은 한국이 남아공에 패배할 경우다. 이 경우 멕시코-체코 경기 결과에 따라 수가 복잡해진다.
멕시코가 체코를 이기면 한국은 멕시코, 남아공에 이어 조 3위가 된다. 이 경우 다른 조 3위팀과 승점 또는 골득실을 계산해 와일드카드 32강 진출 가능성을 따져야 한다.
멕시코가 체코에 패배할 경우엔 한국의 탈락이 확정된다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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