유효슈팅 ‘0’… ‘골 욕심’ 호날두는 침묵

2026 북중미 월드컵 첫 경기에서 극도로 부진을 보인 포르투갈 축구 스타 크리스티아누 호날두에 대한 미국 스포츠 전문 매체 ‘애슬레틱’의 냉정한 평가다. 호날두의 득점포가 침묵한 포르투갈은 18일 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 콩고민주공화국과의 조별리그 K조 1차전에서 1-1로 비겼다. 경기 전 기준 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 5위인 포르투갈은 유럽 최정상급 선수들을 대거 보유해 우승 후보로 꼽힌다. 콩고민주공화국의 랭킹은 포르투갈보다 41계단 아래인 46위였다.
호날두는 이날 개인 통산 여섯 번째 월드컵 무대를 밟으며 월드컵 역대 최고령(41세 132일) 선발 출전 선수가 됐다. 하지만 이날 호날두는 유효 슈팅을 단 1개도 기록하지 못했다. 볼 터치 횟수도 25회에 그치는 등 시종 무기력한 모습이었다. 팀 플레이를 하지 않고 무리한 슈팅을 시도해 완벽한 득점 기회를 무산시키기도 했다. 프랑스 레전드 티에리 앙리는 미국 폭스스포츠의 패널로 출연해 “내 득점이 중요한 게 아니다. 팀이 득점하는 게 중요하다”며 호날두의 이기적인 플레이를 비판했다.
포르투갈은 전반 6분 주앙 네베스가 선제골을 터뜨렸지만, 전반 추가시간 콩고민주공화국의 요안 위사에게 동점골을 허용했다. 실망스러운 경기 결과에도 로베르토 마르티네스 포르투갈 감독은 호날두를 두둔했다. 그는 “골이 절실한 경기에서 축구 역사상 최고의 골잡이를 교체하는 건 말이 안 된다”고 말했다.
반면 52년 만에 월드컵 무대를 밟은 콩고민주공화국은 강호 포르투갈을 상대로 사상 첫 승점(1점)을 획득했다. 동점골의 주인공인 위사는 “우리보다 강한 팀을 상대로 끈기를 보여준 것 같다”고 말했다. 콩고민주공화국은 자이르라는 국호로 월드컵에 처음 나섰던 1974년 서독 대회에선 조별리그 3경기에서 한 골도 넣지 못하고 3패를 당했다.
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