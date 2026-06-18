삼성·SK·롯데·신세계, 정부 ‘K-뉴딜 아카데미’ 참여…인재양성 나선다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 18일 17시 24분

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국내 주요 대기업들이 정부의 청년 직무역량 강화 사업인 ‘K-뉴딜 아카데미’에 참여해 인재 양성에 나선다고 18일 밝혔다. 산업통상자원부와 고용노동부가 주관하는 이번 사업에 동참키로 한 삼성, SK, 롯데, 신세계그룹은 청년들을 위한 대규모 직무 교육 프로그램을 마련했다.

삼성은 청년 직무교육 프로그램 ‘청년희망배움터’를 새로 만들고 다음달 19일까지 교육생을 모집한다. 만 34세 이하 비수도권 미취업 청년 1000명을 선발해 충청·호남·경북·경남 등 4개 권역에서 교육을 진행한다. 과정은 전자·IT제조, 선박제조, 제과제빵 등 6개 분야로 구성되며, 실습과 자격증 취득을 연계해 최대 700시간의 통합형 교육을 제공한다. 삼성은 직무교육에 더해 자격증 취득 등도 지원할 계획이다.

서울 종로구 서린동 SK 본사 모습. ⓒ 뉴스1 DB
서울 종로구 서린동 SK 본사 모습. ⓒ 뉴스1 DB
SK그룹은 인공지능(AI) 전문역량과 계열사별 특화 지식을 결합해 인재양성에 나선다. SK하이닉스는 AI 반도체 특화교육인 ‘청년 Hy-Po(하이포)’로 연말까지 300명을 교육한다. SK텔레콤은 대전·대구·부산에서 173명을 모집해 보안 네트워크 실무 교육을 한다. SK AX는 광주·울산에서 ﻿청년층 260명을 선발해 인공지능(AI) 원천 지식과 전문역량을 결합한 프로그램을 운영할 예정이다. 우수 수료생에게는 SK 계열사 채용 시 서류 전형 면제 혜택을 준다. SK플래닛은 부산에서 항만물류 및 AI 관광 콘텐츠 과정으로 50명을 모집한다.

(롯데그룹 제공)
(롯데그룹 제공)
롯데그룹은 유통·리테일과 호텔·서비스 2개 과정으로 구성된 실무 중심 프로그램 ‘리프트’를 운영한다. 롯데백화점, 롯데호텔 등 주요 계열사가 참여해 직무 교육부터 취업 컨설팅까지 체계적으로 제공한다. 모집 규모는 총 270명으로, 이달 22일부터 다음 달 26일까지 미취업 청년을 대상으로 신청을 받는다. 교육은 8월부터 서울과 부산에서 진행되며, 우수 수료자에게는 계열사 지원 시 우대 혜택을 부여한다.

(신세계그룹 제공)
(신세계그룹 제공)
신세계그룹은 지방 청년 인재 육성을 위해 교육생 전원을 비수도권에서 선발하는 ‘퓨처앤드림 아카데미’를 선보인다. 이마트, 조선호텔앤리조트 등 4개 계열사가 참여해 총 400명 규모로 유통 전문가를 육성한다. 교육생들은 매장 운영, 베이커리 실습, 데이터센터 견학 등 철저한 현장 중심 교육을 받게 된다. 모집은 18일부터이며, 수료자 중 상위 5% 즉시 채용, 차상위 10% 서류전형 면제 등의 채용 연계 혜택도 줄 예정이다.

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이민아 기자 omg@donga.com
이소정 기자 sojee@donga.com
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