“AI가 일자리 줄였다” 공식 인정…2만명 감원한 오라클

미국 소프트웨어·클라우드 기업 오라클이 연례 보고서에서 인공지능(AI) 도입이 인력 감소를 초래할 수 있다고 공식 언급해 주목된다. 지난 1년 동안 전체 직원의 13%에 해당하는 약 2만1000명을 감원한 가운데, AI 인프라 투자 확대와 구조조정이 동시에 진행되고 있다는 분석이 나온다.
22일(현지시간) 로이터통신과 블룸버그통신에 따르면 오라클은 이날 공개한 연례 보고서에서 2026회계연도(2025년 6월~2026년 5월) 말 기준 전 세계 정규직 직원 수가 14만1000명이라고 밝혔다.
이는 1년 전인 16만2000명과 비교해 약 2만1000명(13%) 감소한 규모다.
오라클은 보고서에서 “운영 전반에 걸친 AI 기술의 도입과 활용은 인력 감소를 초래했으며 앞으로도 그럴 수 있다”고 밝혔다.
기업이 연례 보고서와 같은 공식 공시 문서에서 AI 도입이 인력 감소에 영향을 미쳤다고 직접 언급한 것은 이례적이다.
● 1년 새 직원 13% 감소…구조조정 비용만 18억달러
오라클은 이번 구조조정과 관련해 퇴직금과 기타 비용으로 총 18억4000만 달러(약 2조8000억원)를 지출했다고 밝혔다. 이는 전년도 지출액인 3억7400만 달러보다 약 5배 늘어난 수준이다.
회사 측은 인력 조정 배경으로 경영진 및 제품 변화, 성과 관리, 사업 전략 변경, 인수합병(M&A) 후속 조치 등을 제시했다.
올해 들어 오라클이 수천 명 규모의 감원을 진행했다는 보도가 잇따랐지만, 구체적인 감원 규모가 공식 확인된 것은 이번이 처음이다.
기술업계 구조조정 집계 사이트 레이오프스닷에프와이아이(Layoffs.fyi)에 따르면 올해 들어 전 세계 기술기업 196곳에서 총 11만9800명 이상이 일자리를 잃었다.
● 사람 줄이고 AI 데이터센터엔 97조원 투자
대규모 감원은 오라클이 AI 사업 확대에 속도를 내는 시점과 맞물려 진행됐다.
오라클은 최근 오픈AI와 메타 등과 대규모 데이터센터 공급 계약을 체결하며 클라우드 사업 확장에 나서고 있다. 기존 클라우드 시장에서는 아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트(MS)에 비해 후발주자로 평가받았지만 AI 수요 증가를 계기로 공격적인 투자에 나서는 모습이다.
오라클은 이달 초 이번 회계연도 자본지출(CapEx)이 약 700억 달러(약 107조원)에 이를 것으로 전망했다. 투자 재원 마련을 위해 기존에 발표한 200억 달러 규모의 주식 발행을 포함해 총 400억 달러(약 61조원) 규모의 부채 및 자본 조달을 추진할 계획이다.
다만 로이터는 아마존과 마이크로소프트가 막대한 현금흐름을 바탕으로 AI 인프라 투자를 확대하는 것과 달리 오라클은 차입과 증자에 상대적으로 더 의존하고 있다고 지적했다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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