G마켓·옥션에서 큰 혜택, ‘G마켓 삼성카드’

삼성카드가 G마켓과 옥션을 애용하는 고객을 위한 카드 ‘G마켓 삼성카드’를 선보였다.
이 카드는 G마켓·옥션의 공식 홈페이지나 앱에서 결제 시 최대 5% 포인트 적립을 제공한다. 전월실적에 따라 최대 4만 포인트까지 적립해준다.
일상의 다양한 소비에서도 포인트를 적립해 준다. △편의점·배달앱·대중교통 등 카드사용 빈도가 높은 업종에서 3% △할인점·백화점·의료·학원등 생활 밀착형 업종에서 3% △매달 결제하는 통신비 5% △매일접하는 넷플릭스·유튜브 등 디지털 컨텐츠 20% 적립 △해외 가맹점 2%적립까지 포인트를 적립 받을 수 있다.
G마켓·옥션 및 일상 생활업종 포인트 적립 혜택은 전월 이용금액 40만원 이상 시 제공되며, 해외 가맹점 이용 시 제공되는 포인트 적립은 전월실적과 상관없이 제공된다. 이 카드로 적립된 포인트는 G마켓·옥션뿐만 아니라 일반 삼성카드 포인트 가맹점에서도 사용이 가능하다.
6월 중 G마켓과 옥션에서 100만원 이상 결제 시 24개월 무이자 할부도 제공된다.
전월 이용실적, 혜택 대상 업종, 혜택 제공 횟수 등 세부적인 내용은 삼성카드 홈페이지와 모니모앱에서 확인 가능하며, 연회비는 국내전용, 해외겸용(VISA카드) 모두 1만5000원이다.
김선미 기자 kimsunmi@donga.com
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