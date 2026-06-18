[Now Hotel]요가, 사운드, 뷰티…호텔가 여름 앞두고 웰니스 패키지 봇물

국내 호텔들이 여름 웰니스 패키지를 대거 선보였다. 온전한 휴식과 재충전을 원하는 고객들을 위한 다양한 구성이 눈에 띈다.
JW 메리어트 제주 리조트 & 스파
글로벌 액티브웨어 브랜드 ‘잇존어패럴’과 함께 ‘잇존 섬머 웰니스 인 제주’ 패키지를 선보인다. 호텔 야외 공간에서 헤드폰을 착용하고 자연의 소리를 듣는 프라이빗 사운드 요가, 조식 세트와 시그니처 빙수 등 제주의 자연 속에서 휴식과 웰니스를 경험할 수 있다.
저녁에는 여름 시그니처 웰니스 프로그램 ‘JW 사운드스케이프-청음회’도 열린다. 자연, 건축, 사운드가 하나로 어우러지는 청음 프로그램이다. 호텔 곳곳의 예술 작품을 감상하는 ‘아트 클라이밍’을 비롯해 JW 가든 허브를 활용한 ‘클래식 칵테일 메이킹’ 등도 마련된다. 투숙 인원 2명 기준으로 8월까지 운영된다.
포시즌스 호텔 서울
‘홀리스틱 헤리티지 리트릿(Holistic Heritage Retreat)’ 패키지를 선보인다. 서울 광화문 시티 뷰 또는 팰리스 뷰 이그제큐티브 스위트 객실 1박과 설화수 ‘진설’ 라인 6종 키트, 이그제큐티브 라운지, 2인 사우나 등으로 구성된다.
노보텔앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스
글로벌 스킨케어 브랜드 토리든의 대표 수분 라인 ‘다이브인’과 협업해 웰니스 객실 패키지 ‘다이브 인투 썸머’를 8월까지 선보인다.
이번 패키지는 객실 1박과 함께 토리든의 다이브 인투 썸머 키트 1개를 제공한다. 해당 키트는 다이브인 저분자 히알루론산 세럼(50ml), 모이스처 선크림(60ml), 저분자 히알루론산 마스크팩 10매를 비롯해 하프 문 블루 파우치와 웨이브 스크런치로 알차게 구성됐다.
투숙객에게는 실내 수영장 및 실외 루프톱 수영장 이용 혜택이 주어지며, 피트니스 센터와 키즈존도 자유롭게 이용할 수 있다.
인스파이어 엔터테인먼트 리조트
‘썸머 플레이케이션 패키지’ 를 8월까지 운영한다. 실내 워터파크 ‘스플래시베이’4시간 이용과 객실 미니바 음료 1회 이용 혜택을 공통으로 제공하며, 취향에 따라 세 가지 웰니스 여정을 제안한다.
‘썸머 플레이케이션 2박 베이직 패키지’는 리조트 내 직영 식음료 매장 11곳에서 자유롭게 사용할 수 있는 10만 원 상당의 미식 크레딧과 올리브영 1만 원권 2매를 포함한다. ‘썸머 플레이케이션 2박 미식 패키지’는 객실에서 즐기는 프라이드 치킨을 비롯해 다음날 아침 시그니처 뷔페 ‘셰프스 키친’ 2인 조식 이용이 가능하다.
호텔 나루 서울
LG생활건강의 자연·발효 화장품 브랜드 ‘숨37’도와 함께 객실 패키지‘워터-풀 웰니스 스테이’를선보인다. 시티 뷰 또는 한강뷰 객실 1박과 ‘숨37베스트 세트’, 인피니티 풀과 실내수영장 등 부대시설 이용이 포함돼 있다. 한강과 서울의 스카이라인이 펼쳐진 인피니티 풀에는 패키지 운영 기간 동안 숨37의 브랜딩 캠페인이 함께 진행된다.
목시 서울 인사동 메리어트 호텔
명상의 일상화를 위한 향기 브랜드 ‘오브제 그랑스’와 함께 여름 웰니스 객실 패키지 ‘LOVE MYSELF’를 선보인다. 한정판 괄사,마사지 오일,핸드크림으로 구성된다.
투숙객은 객실 안에서 편안하게 셀프 마사지와 릴랙싱 루틴을 경험할 수 있다. 향과 터치,휴식이 결합된 구성이 자신을 돌보는 감각적 웰니스 스테이가 될 수 있도록 준비했다는 설명이다.
카시아속초
예비 부모를 위한 프리미엄 웰니스 패키지 ‘카시아베이비문’을 선보인다. 임산부 고객의 편안한스테이와 안정적인 웰니스 경험에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 객실 1박과 비스타 조식 2인, 커플요가 클래스가 포함돼 여유로운 시간을 선사한다. 특히 요가 클래스는 임산부의 컨디션을 고려한 저강도 동작과 호흡 중심 프로그램으로 구성된다. ‘비오템 기프트 박스’도 한정 수량으로 제공한다.
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