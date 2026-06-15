“더이상 공포대상 아냐”… 韓-日-호주-카타르, 월드컵서 유럽 상대 4전 무패

2026 북중미 월드컵이 개막한 12일(한국 시간)부터 15일까지 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가들이 거둔 성적이다. AFC 소속 국가들이 합작한 조별리그 4경기 무패는 12일 체코를 2-1로 꺾은 한국부터 시작됐다. 14일에는 호주가 튀르키예를 2-0으로 제압했고, 카타르는 스위스와 1-1로 비겨 월드컵 사상 첫 승점(1점)을 획득했다. AFC는 아시아와 중동 국가로 구성돼 있다. 호주는 과거 오세아니아축구연맹(OFC) 소속이었지만 월드컵 본선 진출 티켓이 더 많이 배정된 대륙에서 경쟁하기 위해 2005년 AFC로 편입했다.
15일에는 AFC 소속 국가 중 FIFA 랭킹이 가장 높은 일본(18위)이 ‘우승 후보’ 네덜란드(8위)와의 조별리그 F조 1차전에서 난타전 끝에 2-2 무승부를 기록했다. 2018년부터 일본 대표팀을 지휘하고 있는 모리야스 하지메 감독은 “우리의 목표는 승리였다. 이기지 못해 분하다”고 말했다. 일본 대표팀은 이날 네덜란드전까지 유럽 팀 상대 A매치 10경기 연속 무패(8승 2무) 행진을 이어갔다.
불과 얼마 전까지만 해도 아시아는 ‘축구 변방’으로 여겨졌다. 하지만 이번 대회에서 AFC 소속 국가들은 ‘축구 중심’을 자부하는 유럽 국가들을 상대로 돌풍을 일으키고 있다.
동아시아의 한국과 일본은 아시아 축구가 세계 무대에서 통할 수 있다는 걸 입증한 ‘쌍두마차’다. 양국 축구가 성장하게 된 결정적 계기는 2002 한일월드컵이다. 대회를 공동 개최한 한국과 일본은 안방에서 16강 진출 이상의 성적을 내기 위해 외국인 감독을 영입했다. 한국은 거스 히딩크 감독(네덜란드)을 통해 강한 체력과 조직력을 강조하는 ‘유럽 축구 DNA’를 이식해 역대 최고 성적인 4강 신화를 이뤄냈다. 일본은 필리프 트루시에 감독(프랑스)을 사령탑으로 앉혀 세밀한 패스 플레이 능력을 키웠고 16강에 올랐다.
카타르는 2022년 월드컵 개최를 계기로 축구 인프라를 확충하고 우수 선수 발굴에 나선 게 이번 월드컵에서의 선전으로 이어졌다. 과거부터 기술 좋은 유럽파 선수들을 여럿 보유했던 호주는 히딩크 감독이 이끈 2006 독일 월드컵 때부터 끈끈한 수비가 더해 짜임새 있는 축구를 하고 있다. 그 대회에서 사상 첫 16강에 진출한 호주는 이후 월드컵 본선에 꾸준히 참가하고 있다.
미국 스포츠 전문매체 ‘애슬레틱’은 “자국 리그만 접했던 한국과 일본의 유망주들이 2002 한일월드컵을 통해 세계적 수준의 축구를 접하면서 더 먼 곳을 내다보게 됐다”고 분석했다. 실제로 이 대회 이후 한국과 일본 선수들의 유럽 진출이 가속화됐다. 2002년 당시 한국 대표팀의 유럽파는 2명이었지만 이번 북중미 월드컵 최종엔트리에는 역대 최다인 15명의 유럽파가 포함됐다. 2002년 대회 때 유럽파가 4명이었던 일본은 이번 월드컵에선 역대 최다인 23명의 유럽파가 출전하고 있다.
잉글랜드 프리미어리그(EPL), 스페인 프리메라리가 등 유럽 주요 리그에서 세계적 선수들과 경쟁해온 선수들에게 유럽 팀은 더 이상 두려움의 대상이 아니다. 홍명보 한국 감독은 이번 월드컵을 앞두고 FIFA와의 인터뷰에서 “요즘 한국 선수들은 유럽 리그에서 많이 활동하고 있어 세계 무대에 대한 두려움이 없어졌다. 그만큼 더 자신감을 가지고 동료들과 신뢰감을 쌓는다면 더 강한 팀이 될 수 있다”고 말했다.
이제는 유럽 국가 사령탑들이 아시아 축구를 경계하고 있다. 일본과 승부를 가리지 못한 로날드 쿠만 네덜란드 감독은 경기 직후 일본의 전력을 묻는 질문에 이렇게 답했다. “많은 이들이 일본을 과소평가한다. 여러 번 강조하지만 그건 당신들이 잘못 생각하고 있는 것이다.”
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