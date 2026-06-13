伊총리 만난 李대통령 “월드컵 본선서 만났어야 했는데…”

이탈리아를 국빈 방문한 이재명 대통령은 12일(현지 시간) 조르자 멜로니 이탈리아 총리와의 확대 회담에서 “규범기반 국제질서가 중요하다는 점을 지난 번에도 서로 논의했는데 자유무역, 다자주의 등 분야에서 협력 발전을 위해 함께 노력해 나가기를 바란다”고 말했다.
이 대통령은 이날 “새로운 협력의 틀 마련이 필요한 것 같다. 그래서 양자관계 발전이 더욱 의미있다고 생각한다”며 “우리는 서로 보완적 관계이고, 우리의 협력을 통해 시너지 효과를 낼 수 있다고 생각한다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 또 “최근에는 국방, 인공위성.우주, 첨단산업 분야 등과 관련 세부적인 논의를 했는데 이를 통해 서로에게 더 힘이 되는 일들을 할 수 있을 것 같다”고 강조했다. 이어 “실제로 서로에게 도움이 될 것이 매우 많다”며 “이탈리아에 도움이 될 수 있는 대한민국, 대한민국에 도움이 될 수 있는 이탈리아를 서로 만들어 나갔으면 한다”고도 했다.
월드컵도 화제에 올랐다. 이 대통령은 멜로니 총리가 한국 대표팀의 이번 월드컵 첫 경기 승리를 축하한 데 대해 “이탈리아와 월드컵 본선에서 만났어야 했는데 아쉽다”고 말했다.
이탈리아는 월드컵 4회 우승국이지만 최근 3개 대회 연속 본선 진출에 실패했다.
로마=박훈상 기자 tigermask@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0