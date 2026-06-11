‘사람 다리’ 발견된 인천, 장기결석 아동 긴급 파악 나서

인천의 한 재활용 선별시설에서 사람의 신체 일부가 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 경찰은 발견된 신체의 크기 등을 토대로 어린 학생의 것일 가능성도 배제하지 않고 신원 확인에 주력하고 있다.
11일 인천 연수경찰서 등에 따르면 전날 오후 2시 28분경 인천 연수구 송도동의 한 생활자원회수센터에서 “사람의 한쪽 다리로 추정되는 물체가 발견됐다”는 112 신고가 접수됐다. 당시 센터 직원이 폐기물에서 재활용 쓰레기를 선별해 내는 작업을 하던 중 수상한 물체를 발견해 경찰에 신고한 것으로 파악됐다.
신고를 받고 출동한 경찰이 해당 물체를 수거해 유전자 분석 등을 진행한 결과, 물체는 인체 조직인 다리 일부로 확인됐다. 다리의 전체 길이는 약 30cm로 무릎 아래 부위인 것으로 전해졌다. 경찰은 시설 내부에 추가 신체가 있는지 확인하기 위해 이날까지 수색견 등을 동원해 수색을 벌였지만 추가 발견물은 나오지 않았다.
생활자원회수센터는 가정과 상가 등에서 배출된 생활폐기물 가운데 재활용품을 선별하는 시설이다. 주로 작업자들이 종이류와 플라스틱, 캔, 병 등 재활용 가능 자원을 골라낸다. 이 센터에는 인천 연수구와 중구에서 발생한 생활폐기물이 반입된다.
경찰은 발견된 신체의 길이와 발 크기 등을 토대로 어린 학생의 것일 가능성도 배제하지 않고 있다. 발 크기는 210mm 정도인 것으로 전해졌다. 이에 따라 경찰은 인천 지역 학교들에 장기 결석 아동 현황을 확인해 달라는 협조 공문을 보낸 상태다. 일선 학교들은 학생과 보호자에게 연락해 소재를 파악하고 있는 것으로 전해졌다.
경찰은 범죄 관련성을 확인하기 위해 총경급인 연수경찰서장을 본부장으로 하는 64명 규모의 수사본부를 꾸렸다. 수사본부에는 인천경찰청 광역수사대 인력도 투입됐다. 경찰은 국립과학수사연구원에 부검과 추가 유전자 분석을 의뢰해 신체 주인의 신원과 경위를 확인하고 있다. 또 폐기물 반입 지역인 연수구와 중구를 중심으로 탐문 수사를 벌이는 한편 현장 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상도 분석하고 있다. 인천 연수경찰서 관계자는 “범죄 관련성 여부를 포함해 모든 가능성을 열어두고 수사하고 있다”고 말했다.
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