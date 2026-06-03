[인사]국토교통부

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 3일 11시 57분

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◇국토교통부 △기획조정실장 김헌정 △새만금개발청 차장 남영우
김은지 기자 eunji@donga.com
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