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[인사]국토교통부
동아일보
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2026-06-03 12:59
2026년 6월 3일 12시 59분
입력
2026-06-03 11:57
2026년 6월 3일 11시 57분
김은지 기자
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◇국토교통부 △기획조정실장 김헌정 △새만금개발청 차장 남영우
김은지 기자 eunji@donga.com
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