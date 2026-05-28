‘세계가 주목하는 초일류 대학 KNU’ 경북대 개교 80주년 맞아 새 비전 선포

경북대가 올해 개교 80주년을 맞아 글로벌 경쟁력을 강화한 연구중심대학으로의 도약을 공식 선언했다.
경북대는 27일 대구 북구 캠퍼스 대강당에서 개교 제80주년 기념식과 비전 선포식을 열었다. ‘세계가 주목하는 초일류 대학’을 새 비전으로 제시하며 글로벌 톱(TOP) 100 대학 진입을 목표로 세웠다.
이날 행사에는 김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)과 이인선 이달희 국회의원, 홍원화 한국연구재단 이사장, 학생, 교수, 동문 등 내외빈이 참석했다. 경북대는 1946년 대구사범대·대구의과대·대구농과대를 모체로 출발해 1951년 국립종합대학으로 개편됐다. ‘진리, 긍지, 봉사’의 교시 아래 성장을 거듭해 온 경북대는 현재 18개 단과대, 4개 독립학부 그리고 일반대학원과 2개의 전문대학원, 14개의 특수대학원 체제로 운영하며 지금까지 29만여 명의 졸업생을 배출한 국가 거점국립대로 자리매김했다.
경북대는 이날 비전 달성을 위한 3대 핵심 전략으로 교육 연구 혁신을 통한 ‘진리 탐구’, 첨단 분야 특성화와 기초학문 보호를 담은 ‘긍지 추구’, 지역사회와의 동반성장을 내세운 ‘봉사 실천’을 발표했다. 인공지능(AI) 대전환 시대를 맞아 연구중심대학 체질 개선과 지역 혁신 선도를 동시에 추진하겠다는 구상이다.
허영우 경북대 총장은 “경북대 80년은 우리 현대사의 여정이자 공동체를 향한 책임의 역사였다”며 “학령인구 감소와 지역 소멸 위기 속에서도 AI 대전환이라는 기회를 활용해 다음 100년을 준비하겠다”고 말했다.
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