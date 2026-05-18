與 “오세훈, 순살 아파트 재현” vs 국힘 “국토부發 철도 괴담”

여야가 18일 국회에서 수도권 광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간 철근 누락 사태와 더불어민주당 정원오 서울시장 후보의 31년 전 폭행 전과를 두고 난타전을 벌였다. 민주당은 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 재임 당시 부실 시공을 고의로 은폐했다고 주장했고, 국민의힘은 정 후보의 전과를 두고 “본인 주폭 사건에 5·18 민주화운동을 변명거리로 삼는다”고 비판했다.
이날 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회 현안질의에서 민주당 채현일 의원은 삼성역 부실 시공에 대해 “2023년 대한민국을 발칵 뒤집어 놓은 ‘LH 순살 아파트 사건’이 2026년 3년 만에 강남에, 삼성역이라는 대로변에서 또 났다”며 “지자체의 이번 직무유기는 국민의 안전을 위협할 수 있는 중대 사안”이라고 지적했다. 시공사인 현대건설은 지난해 11월 자체 품질점검을 진행하면서 지하 5층 승강장 기둥에 주철근이 누락된 것을 확인했는데, 올해 4월 말 국토교통부에 보고하기까지 서울시장이던 오 후보가 별다른 조치를 취하지 않고 사안을 은폐했다는 취지다. 같은 당 윤건영 의원도 “오 후보는 ‘삼성역 부실 시공과 관련 안전에 문제없다, 오히려 잘했다. 안전이 더 강화됐다’고 하는데 이게 말인가”라고 지적했다.
국민의힘은 민주당의 공세가 명백한 허위사실이라고 반박하며 국토부 등이 관여한 ‘관권선거’라고 역공에 나섰다. 박수민 의원은 서울시가 지난해 11월 10일 부실 시공을 인지한 후 국토부 산하 철도공단에 건설관리보고서를 세 차례나 통보했다는 점을 근거로 들며 “국토부가 (올해 5월 15일 첫 보고를 받았다는) 허위 보도자료를 제공했다. 이게 관권선거 아닌가”라고 주장했다. 행안위 소속 국민의힘 의원들은 “마치 서울시가 부실 시공을 숨기고 시민 안전을 방치한 것처럼 왜곡한 ‘철도 괴담’을 유포한 것”이라며 정 후보를 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발하겠다고 밝혔다.
국민의힘은 정 후보의 31년 전 폭행 전과도 재차 부각하고 나섰다. 서범수 의원은 정 후보를 겨냥해 “상징적인 5·18을 왜곡하고 자꾸 본인 주폭 사건에 변명거리로 삼는 분이 있다”고 비판했다. 이에 민주당 이상식 의원은 “30년이나 지난 과거의 일, 그것도 본인이 실수였다고 사과한 일에 대해서 지금 그것을 다시 끄집어내 가지고 (국민의힘이) 공방을 하고 있다”고 맞받았다.
국민의힘 의원들이 ‘칸쿤 외유’ ‘외박 강요’ ‘경찰 폭행’ 등 정 후보를 겨냥한 손팻말을 노트북에 붙이고 민주당이 반발하면서 여야는 회의 시작 전부터 고성을 지르며 충돌하기도 했다.
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