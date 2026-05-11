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사회
가족과 주왕산 찾은 11세 초등생 실종 이틀째…헬기 투입해 집중 수색
동아일보
업데이트
2026-05-11 16:41
2026년 5월 11일 16시 41분
입력
2026-05-11 16:40
2026년 5월 11일 16시 40분
명민준 기자
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실종된 남학생의 당일 모습. 뉴스1
가족과 함께 경북 청송군 주왕산국립공원을 찾은 초등학교 6학년 남학생이 산행 도중 실종돼 당