가족과 주왕산 찾은 11세 초등생 실종 이틀째…헬기 투입해 집중 수색

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 11일 16시 40분

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실종된 남학생의 당일 모습. 뉴스1
실종된 남학생의 당일 모습. 뉴스1
가족과 함께 경북 청송군 주왕산국립공원을 찾은 초등학교 6학년 남학생이 산행 도중 실종돼 당