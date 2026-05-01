‘윤 어게인’ 이진숙·이용 등 단수공천…정진석은 내주까지 보류

국민의힘이 1일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 대구 달성군, 울산 남갑, 경기 하남갑 국회의원 보궐선거에 이진숙 전 방송통신위, 김태규 전 방통위 부위원장, 이용 전 의원을 각각 단수 공천했다. 윤석열 정권에 몸담았던 친윤(친윤석열)계 인사들이 줄줄이 공천을 받은 것. 당내에선 국민의힘이 또 다시 ‘윤 어게인(again)’ 프레임에 포획돼 전체 지방선거 판세까지 악영향을 미칠 수 있다는 우려가 나온다.
박덕흠 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 공관위 회의를 갖고 이 같이 밝혔다. 이 전 위원장은 당초 대구시장 경선에 도전했으나 컷오프(공천 배제)되자 무소속 출마를 검토하다 불출마를 선언했고, 추경호 전 의원이 대구시장 후보로 확정되면서 이 지역구에 보궐선거가 열리게 되자 공천을 신청했다. 이 전 위원장과 맞붙을 더불어민주당 후보는 아직 확정되지 않았다.
다른 지역에서도 ‘윤석열의 사람들’이 속속 공천을 받았다. 울산 남갑 후보로 확정된 김태규 당협위원장은 윤석열 정권에서 방통위 부위원장으로 이 전 위원장과 호흡을 맞춘 바 있다. 국회에서 탄핵소추안이 가결돼 이 전 위원장 직무가 정지됐을 때는 위원장 직무대행을 맡았다. 김 전 위원장은 민주당이 ‘재보선 영입 인재 1호’로 전략 공천한 전태진 변호사와 맞붙는다. 경기 하남갑 공천을 받은 이 전 의원은 윤 전 대통령의 대선 후보 시절 수행실장을 지내는 등 대표적인 친윤 인사로 꼽힌다. 이 전 의원은 민주당이 전략 공천한 이광재 전 강원도지사와 격돌한다.
다만 공관위는 12·3 비상계엄 당시 대통령비서실장이었던 정진석 전 의원이 공천을 신청한 충남 공주-부여-청양은 7일까지 공천 확정을 보류했다. 정 전 의원이 윤 전 대통령 탄핵 국면에서 적절한 인사검증 절차 없이 헌법재판소 재판관 후보자를 한덕수 전 국무총리에게 추천한 혐의(직권남용)로 내란특검에 의해 기소돼 재판을 받고 있기 때문이다. 당헌·당규에 따르면 부정부패 혐의로 기소된 사람은 원칙적으로 공천을 받을 수 없고, 당 중앙윤리위원회가 정치탄압 등 예외적인 사례라고 인정한 경우에만 선거에 나설 수 있다. 공관위는 정 전 의원에 대한 윤리위 판단이 나온 뒤에 공천 여부를 확정하겠다는 입장이다. 일각에선 윤리위 판단을 토대로 공관위가 다른 인물을 공천할 수도 있다는 관측이 나온다.
당내에선 공관위가 정 전 의원까지 공천할 경우 여권의 ‘윤 어게인’ 공세가 강해져 지방선거 전체 판세가 악화될 것이란 우려가 제기된다. 박 위원장은 이런 우려에 대한 입장을 묻는 질문에 “어떤 분이 윤 어게인인지 잘 모르겠다”고 답했다. 민주당 김현정 원내대변인은 이날 서면 브리핑에서 “윤석열판 하나회의 재집결이 시작됐다”며 “국민의힘 공천은 쇄신이 아니라 윤석열 정부 부역자들의 귀환”이라고 비판했다.
공관위는 부산 북갑 보궐선거의 경우 박민식 전 국가보훈부 장관과 이영풍 전 KBS 기자의 경선을 통해 최종 후보를 정하기로 했다. 이 지역은 당에서 제명된 한동훈 전 대표가 출사표를 던지며 민주당 후보로 나선 하정우 전 대통령AI미래기획수석비서관과의 3자 대결이 예상되는 곳이다. 공관위는 이날 인천 연수갑(박종진 인천시당위원장), 인천 계양을(심왕섭 환경조경발전재단 이사장), 광주 광산을(안태욱 전 광주시당위원장), 제주 서귀포(고기철 전 제주도당위원장) 국회의원 보궐선거 공천도 확정했다.
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