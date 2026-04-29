대구시, 민원서비스 종합평가 국무총리 표창 수상

대구시는 29일 정부세종청사 중앙동에서 열린 ‘2025년 민원 서비스 종합 평가 시상식’에서 국무총리 기관 표창을 받았다. 성과급으로 특별교부세 1억3000만 원도 확보했다.
시는 이번 평가에서 민원 행정 제도 개선과 민원 담당자 보호, 국민신문고 민원의 신속 처리 등 시민 중심의 행정 서비스 구축을 위해 여러 노력을 한 점이 좋은 평가를 받았다. 그 결과 전국 17개 특·광역시도 가운데 최고 득점으로 ‘가’ 등급을 획득하며, 민원 행정 우수기관으로 선정되는 영예를 안았다.
행정안전부가 주관한 이번 평가에선 중앙행정기관, 지방자치단체, 시도 교육청 등 전국 308개 기관을 대상으로 지난 1년간의 실적을 종합 평가했다. 민원 행정 전략 및 체계와 민원 제도 운영, 국민신문고 민원 및 고충 민원 처리, 민원 만족도 등 5개 항목 21개 지표를 기준으로 이뤄졌으며, 기관 유형별 순위에 따라 ‘가’부터 ‘마’까지 5개 등급으로 나눴다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 민원 서비스 품질 향상을 위해 제도 개선을 지속 추진하고, 민원 담당자 보호 강화 등 현장 중심의 민원 행정을 한층 강화해 나갈 방침”이라고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
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