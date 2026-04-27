2027 서울 세계청년대회 수호성인에 김대건 신부 등 선정

2027년 열리는 서울 세계청년대회(WYD) 수호성인으로 성 김대건 안드레아 신부와 성 요안 바오로 2세 교황 등이 선정됐다.
교황청 평신도가정생명부와 서울 WYD 조직위원회는 26일 “성 김대건 안드레아 신부와 동료 순교자들, 성 요한 바오로 2세 교황, 성 프란체스카 사베리아 카브리니, 성 요세피나 바키타, 성 카를로 아쿠티스가 서울 WYD 수호성인으로 선정됐다”고 밝혔다.
성 김대건 안드레아 신부(1821~1846)는 한국 최초의 사제로, 동료 순교자들과 함께 신앙을 증거하며 한국교회 기초를 세운 인물이다. 성 요한 바오로 2세 교황(1920~2005)은 WYD를 창설했으며, 여성인 성 프란체스카 사베리아 카브리니(1850~1917)는 이민자들의 수호성인으로 공경받는다. ‘아프리카의 꽃’으로 불리는 성 요세피나 바키타(1869~1947) 노예 출신 여성 수도자이며, 성 카를로 아쿠티스(1991~2006)는 디지털 시대의 젊은 성인이다.
서울 WYD 조직위원장인 정순택 대주교는 “수호성인들은 대륙과 시대를 아우르며, 오늘날 청년들이 직면한 현실 속에서 신앙으로 살아가는 데 구체적인 길을 제시하는 인물들”이라며 “청년들이 이들의 모범을 발견하고, WYD를 준비하는 여정