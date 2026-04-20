청주, ‘원도심과 사는 주말’ 개봉 박두…24~26일 국가유산 야행-축제로 들썩

먼저 청주의 대표 야간 문화상품인 ‘청주 국가유산 야행(夜行)’이 24~26일 중앙공원과 철당간(국보 제41호), 충북도청 일원에서 열린다. 올해 축제 주제는 중앙공원에 서 있는 ‘압각수(鴨脚樹)’의 천연기념물 지정을 기념해 ‘압각수의 사계, 천년의 헤아림’으로 정했다.
수령 900년으로 추정되는 압각수는 높이는 20.5m이고 가슴높이 둘레 8.5m다. 예로부터 잎 모양이 오리(鴨)의 발(脚)을 닮아 압각수라고 불렸다. ‘신증동국여지승람’과 ‘고려사절요’ 등의 고문헌을 보면, 공양왕 2년(1390년) 목은 이색(李穡) 등이 무고로 청주 옥(獄)에 갇혔을 때 큰 홍수가 났는데 압각수에 올라 화를 면했다는 일화가 전해진다. 이 소식을 전해 들은 왕은 이들이 죄가 없음을 하늘이 증명한 것이라 여겨 석방했다는 일화가 기록됐다. 또 조선 후기 지도인 ‘청주읍성도’에도 나와 있다. 이 같은 역사적 가치를 인정받아 천연기념물로 지정됐다.
축제는 △충절의 봄 △투쟁의 여름 △균형의 가을 △혁명의 겨울 △희망의 사계 등 5개 장(章)으로 구성됐고, 모두 55개의 프로그램이 진행된다.
압각수를 무대로 한 이색적인 볼거리와 체험거리가 눈에 띈다. 미디어파사드 ‘수호목, 소원의 시간’과 전통 연희 공연 ‘압각수, 천년의 약속’, 압각수와 연계한 반려식물 입양 체험 등이 준비됐다. 압각수 옆 망선루에서는 고려시대 과거시험을 재현한 ‘난세의 영웅, 과거에 오르다!’, 신항서원 연계 전통놀이 체험 ‘달빛 야학당’, 1인 역사극 ‘청주 역사 이야기꾼’ 등이 축제의 밤을 즐겁게 꾸밀 예정이다.
용두사지 철당간에서는 시민 아이디어 공모작인 국가유산 탐험 ‘철당간과 주성의 비밀지도’와 국가유산 만들기 체험이, 충북도청에서는 청주의 역사를 돌아보는 ‘꼬꼬무, 혁명의 그날’과 ‘미디어아트 판타지아’ 등이 각각 펼쳐진다. 성안길 일원에서는 전문 해설사와 함께하는 스탬프 투어 ‘21세기 청주 읍성도’, ‘달빛예술장터’, 개그맨 최재원과 함께하는 ‘성안길, 사계의 맛’이 열린다. 이 밖에 국가유산 만들기 체험, 청주무형유산전수교육관 연계 체험형 전시, 신병주 교수와 함께하는 토크 콘서트 등도 준비됐다.
야행 시작 다음 날인 25일과 26일 오후 2~8시에는 청주 중앙동 옛 중앙극장 일원이 환상극장으로 변신하는 청주원도심골목길축제 ‘봄:중앙극장’이 펼쳐진다. 청주의 첫 대형 영화관이었던 옛 중앙극장을 무대로 △볼:거리 △놀:거리 △함께할:거리 등 3개 분야 38개의 프로그램이 준비됐다.
중앙동 이팝나무길 골목을 무대로 전시와 포토존, 거리극, 음악 공연, 퍼포먼스 등이 야외극장 형식으로 펼쳐진다. 또 시민이 직접 극 속의 주인공이 되는 골목길 투어와 봄향기 블랜딩, 이팝나무 키링 만들기 등의 프로그램이 진행된다. 이 밖에 중앙동 주민과 상인회, 기관 등이 참여하는 플리마켓, 딸기마켓, 사생대회 등이 마련됐다.