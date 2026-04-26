장타 폭발 ‘바람의 손자’ 이정후, 어제는 홈런 오늘은 연타석 2루타

‘바람의 손자’ 이정후(28·샌프란시스코)가 이틀 연속 장타를 터뜨리며 타격감을 끌어올렸다.
이정후는 26일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 마이애미와의 안방경기에서 3타수 2안타 1득점 1볼넷을 기록했다. 안타 2개는 모두 2루타였다. 이정후는 25일엔 솔로포를 포함해 3안타를 몰아쳤다.
이날 0-0으로 맞선 2회말 1사 주자 없는 상황에 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 유리 페레즈(23·마이애미)의 시속 158km짜리 강속구(포심 패스트볼)를 받아쳐 오른쪽 담장을 때리는 2루타를 만들어냈다. 이정후는 4회말 2사 주자 1루 땐 또다시 페레즈의 패스트볼을 공략해 좌중간을 가르는 2루타를 쳤다. 이정후가 한 경기에서 장타 2개를 터트린 건 11일 볼티모어전 이후 15일 만이다.
이정후는 팀이 3-1로 앞선 6회 1사 상황에서 볼넷으로 출루한 뒤 패트릭 베일리(27·샌프란시스코)의 우전 안타 때 홈을 밟아 득점을 기록했다. 샌프란시스코는 이날 홈런 3방을 포함해 안타 11개를 때려내며 6-2로 승리해 2연패를 탈출했다.
이정후는 최근 14경기에서 타율 0.404, 2홈런, 5타점, OPS(출루율+장타율) 1.051을 기록했다. 이정후는 이달 8일까지만 해도 타율이 0.143에 그쳤다. 하지만 9일 이후 21안타(홈런 2개, 2루타 5개)를 몰아치며 타율을 0.287까지 끌어올렸다. 토니 바이텔로 샌프란시스코 감독은 “(이정후는) 지금 리듬이 아주 좋다. 내 생각에 마침내 자신의 진정한 모습을 찾은 거 같다”고 했다.
같은 날 LA 다저스의 ‘혜성 특급’ 김혜성(27)은 시카고와의 안방경기에서 5타수 2안타 1타점 1득점을 기록했다. 24일 샌프란시스코와의 경기부터 3경기 연속 멀티히트다.
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