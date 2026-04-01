삼성증권, ‘중개형 ISA 다시 봄’ 이벤트 실시

[Info]중개형ISA 계좌 고객 대상
맞춤형 4가지 이벤트 진행
삼성증권이 중개형 ISA(개인종합관리계좌) 고객을 대상으로 이달 30일까지 ‘중개형 ISA 다시 봄 이벤트’를 진행한다.
이벤트는 계좌 상태와 입금 금액에 따라 △Welcome △Re-start △Level-up △국내주식 첫걸음 등 총 네 가지 테마로 구성된다.
Welcome 이벤트는 기간 내 중개형 ISA를 신규 개설한 고객을 대상으로 한다. 100만 원 이상 1000만 원 미만을 순입금하면 상품권 1만 원을 전원 지급한다. Re-start는 기존에 ISA 계좌가 있었으나 활동이 없었던 고객을 위한 이벤트로, 300만 원 이상 1000만 원 미만 순입금 시 상품권 1만 원을 증정한다.
Level-up 이벤트는 기존 고객을 포함한 전체 고객을 대상으로 순입금 금액에 따라 리워드를 차등 지급한다. 1000만 원 이상은 3만 원, 최대 2억 원 이상 순입금 시에는 60만 원의 상품권을 받을 수 있다. 신규 고객이 100만 원 이상 국내 주식을 온라인으로 거래하면 5000원권 상품권을 추가로 제공하는 국내주식 첫걸음 이벤트도 함께 진행한다.
삼성증권 관계자는 “절세 혜택이 강화된 중개형 ISA를 통해 고객들이 실질적인 수익을 높일 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다”며 “앞으로도 고객 편의를 높이는 디지털 서비스를 지속적으로 확대할 것”이라고 전했다.
이벤트와 관련한 자세한 사항은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일 앱 ‘엠팝(mPOP)’에서 확인할 수 있다.
이설 기자 snow@donga.com
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