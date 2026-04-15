월간외식경영 선정 ‘서울 3대 등심’ 명인등심, 5월 가정의 달 프로모션 진행

5월 2~4일 압구정 본점 등 4개 지점서 특별 할인행사
명인등심이 5월 가정의 달을 맞아 가족 단위 고객을 대상으로 특별 할인 행사를 진행한다고 밝혔다.
대표 메뉴인 한우 등심을 합리적인 가격에 제공하는 이번 프로모션은 내달 2일부터 4일까지 3일간 압구정 본점을 포함한 4개 지점에서 브레이크타임 없이 운영된다.
명인등심은 20년 이상 한우 등심에 집중하며, 고급 원육 선별과 차별화된 조리 과정으로 월간외식경영이 선정한 ‘서울 3대 등심’으로 자리매김했다. 고온 숯불을 사용해 빠르게 육즙을 가두는 조리법과 한입 크기로 제공하는 커팅 방식이 등심 본연의 풍미를 높이는 비결로 알려져 있다.
명인등심 관계자는 “최고급 한우 등심을 합리적인 가격에 제공하는 데 역량을 집중하고 있다”며 “맛과 서비스 양면에서 고객 만족을 높여 재방문을 이끌어내는 것이 우리 브랜드 경쟁력의 핵심”이라고 말했다.
이어 “가족 외식부터 회식, 접대까지 다양한 고객 수요를 반영하는 시스템을 지속적으로 강화할 계획”이라고 덧붙였다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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