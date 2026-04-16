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문화
손효림의 베스트셀러 레시피
“한번에 인생 망하거나 역전되지 않아…만약 그렇다면 도박 시도하는 것” [손효림의 베스트셀러 레시피]
동아일보
업데이트
2026-04-16 11:01
2026년 4월 16일 11시 01분
입력
2026-04-16 11:00
2026년 4월 16일 11시 00분
손효림 기자
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[손효림의 베스트셀러 레시피]
많은 사람들에게 뜨거운 사랑을 받는 베스트셀러. 창작자들은 자신이 만든 콘텐츠가 베스트셀러가 되길 꿈꾸지만, 실제로 실현될 가능성은 극히 낮다. 이 희귀한 확률을 뚫고 베스트셀러가 된 콘텐츠가 탄생한 과정을 들여다본다. 창작자의 노하우를 비롯해 이 시대 사람들의 욕망, 사회 트렌드 등을 확인할 수 있다.
조지 클루니는 1999년 미국에서 최고 인기를 누리던 의학 드라마 ‘ER’에서 하차하고 영화에 집중하기로 했다. 유명 배우가 되려면 영화를 찍어야 한다고 판단했기 때문이다. 결과는 대성공. ‘황혼에서 새벽까지’로 영화계에 데뷔해 ‘어느 멋진 날’, ‘배트맨과 로빈’ 등에 출연하며 세계적인 배우가 됐다.
데이비드 카루소도 같은 이유로 경찰 드라마 ‘NYPD 블루’에서 하차하고 영화계로 진출했다. 하지만 영화 ‘제이드’는 흥행에 크게 실패했고 그는 드라마로 돌아갔다.
둘은 같은 선택을 했지만 결과는 달랐다. 시기, 환경, 개인의 역량 등 여러 변수가 차이를 만든 것. 어떤 선택도 결과를 장담할 수 없다.
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조지 클루니는 유명 배우가 되기 위해 인기 드라마 ‘ER’에서 하차한 후 영화계로 진출해 큰 성공을 거뒀다. 영화 ‘머니 몬스터’에서 경제 프로그램 진행자 리 게이츠 역을 맡은 조지 클루니. 유니버설픽쳐스인터내셔널코리아 제공
유명 유튜버 알간지는 “인생은 정답 없는 시험지임에도 우리는 정답이 있을 거란 착각에 빠져 성공이라는 답 하나에만 매달린다”고 말한다. 그가 수많은 선택을 하고 실행할 때 자신을 중심에 두는 법에 대해 고찰한 ‘더블 클릭’(생각정원)은 올해 1월 출간된 지 3개월 만에 1만9000권이 판매됐다.(국내 출판계의 베스트셀러 기준은 책 판매량 1만 권이다.)
‘알고 보면 간단한 지식’을 뜻하는 알간지는 2019년 첫 영상을 올렸고 현재 구독자가 112만 명에 이른다. 얼굴을 드러내지 않고 빨간색 악마 캐릭터로 등장하는 그는 연예인, 영화, 광고, 음식, 사회 현상 등 여러 주제를 다루며 생각할 거리를 던진다. 내용을 영어로 함께 전달해 영어도 배울 수 있다.
‘더블 클릭’을 읽은 독자들은 “완벽한 시작, 완벽한 성공이란 없다. 그냥 계속 선택하고 행동하면 된다는 메시지가 울림을 준다”, “선택의 두려움에 대해 색다른 관점을 제시한다”고 했다. 알간지 작가를 지난달 26일 전화 인터뷰했다. 박재호 생각정원 대표(53)는 지난달 16일 서울 마포구의 한 카페에서 만났다.
알간지 작가는 여성이며 미국에서 대학을 나왔다는 것 외에는 알려진 게 거의 없다. 구독자들은 그를 ‘간지 언니’라고 부른다. 그가 첫 책인 ‘더블 클릭’을 내는데는 5년이 걸렸다. 출판사 수십 곳에서 출간 제안을 많이 받았지만 거절했다. 한데 2020년 생각정원 마케터의 메일을 받고 마음을 바꿨다.
“다른 출판사 분들은 기획안을 제시하셨는데요, 그 분은 자신이 어떤 사람인지, 좋아하고 도움이 된 인물에 대해 얘기했어요. 마음에