이원석 前검찰총장 “대속하고 세상 등지고 싶은 심정”

조작기소 국조 청문회에 증인 출석
“검찰총장이 정치권 직행해 불행한 사태”
대장동·대북송금 조작 주장엔 강하게 반박
이원석 전 검찰총장이 16일 “(윤석열 전) 검찰총장이 정치권으로 직행하고 대통령으로 직행해서 이런 불행한 사태가 나왔다”며 내란 사태에 대한 입장을 밝혔다.
이 전 총장은 이날 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사’ 청문회 증인으로 출석해 “검찰의 일원이었던 분이 대통령으로서 불행한 일을 저질렀기 때문에 (내란에) 직접 관여하지 않았더라도 정말 대속(代贖)이라도 하고 싶고, 세상을 등지고 싶은 심정”이라며 이렇게 말했다.
다만 그는 “저희(검찰)를 그냥 내란 세력이라 치부해서 모조리 나쁜 사람이고 조작했다고 한다”며 대장동 사건과 대북송금 의혹 사건을 둘러싼 조작기소 주장에 대해 반박했다. 수사 과정에서 검사들의 회유가 있었다는 더불어민주당의 주장에 대해선 “어느 검사가 유동규(전 성남시 기획본부장), 이화영(전 경기도부지사), 방용철 (전 쌍방울 부회장)한테 자기 인생을 걸겠느냐”며 부인했다. 이 전 총장은 “검찰총장으로 취임한 이후 윤석열 전 대통령과 단 한 차례도 만나거나 통화하거나 문자메시지를 주고받은 적 없다”며 “(대장동 사건은) 문재인 정부에서 시작된 잔여 사건”이라며 윤석열 대통령실 개입 의혹에 대해서도 선을 그었다.
이 전 총장은 그러면서 지난해 10월 서울중앙지검이 대장동 사건 항소를 포기한 데 대해 “부당한 범죄수익 박탈을 위해선 반드시 항소가 됐어야 하는 사건”이라며 “이만큼 대장동 일당에게 이익을 주는 게 어디 있느냐”고 반문했다.
대장동 민간 개발업자 남욱 변호사도 16일 증인으로 출석해 “(당시 대장동 2기 수사팀이었던) 정일권 부장검사가 ‘우리의 목표는 하나(이재명 대통령)다. 잘 생각해봐라’는 이야기를 했다”고 주장했다. 이어 그는 “정 부장검사를 만난 뒤 압박을 받아 이 대통령 관련 진술을 번복했다”는 취지로 증언했다.
앞서 남 씨는 문재인 정부 시절에는 이 대통령과 대장동 개발 사업 간 연관성을 부인해 오다 윤 전 대통령 집권 후인 2022년 12월 재판에서 “사실대로 말하겠다. 천화동인 1호 지분이 이재명 당시 성남시장실 지분이라는 것을 알고 있었다”고 진술을 번복한 바 있다. 반면 정 부장검사는 이날 “목표가 누구라고 말한 적 없다”며 남 씨의 발언을 즉각 부인했다. 그는 “실체적 진실을 그대로 이야기하라고 했을 뿐”이라며 “(남 씨를) 회유하거나 협박한 적 없다”고 했다.
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