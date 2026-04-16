한국 U-20 여자 축구, 북한에 0-3 완패…아시안컵 결승행 좌절

한국 여자 축구가 아시아축구연맹(AFC) 20세 이하(U-20) 여자 아시안컵 준결승에서 ‘디펜딩 챔피언’ 북한에 또다시 무릎을 꿇었다.
박윤정 감독이 이끄는 한국 대표팀은 15일 태국 빠툼타니 스타디움에서 열린 대회 4강전에서 북한에 0-3으로 완패했다. 경기 초반 팽팽한 흐름이 이어지는 가운데 전반 24분 북한의 박일심이 강력한 중거리 슈팅으로 균형을 깼다. 이후 한국은 급격히 무너졌다. 전반 34분 강류미에게 추가 골을 내줬고, 후반 39분에는 최연아에게 세 번째 골을 허용했다.
이날 패배로 한국과 북한의 이 연령대 맞대결 전적은 1승 8패로 벌어졌다. 한국은 8일 이번 대회 조별리그에서도 북한에 0-5로 대패했다. 2004년과 2013년에 이어 13년 만의 정상 탈환에 도전했던 한국은 2019년 태국 대회(1-3 패), 2024년 우즈베키스탄 대회(0-3 패)에 이어 세 대회 연속 준결승에서 북한에 막혔다. 북한은 중국을 2-0으로 꺾고 올라온 일본을 상대로 대회 2연패에 도전한다.
한편 이번 대회 4강 진출로 상위 4개 팀에 주어지는 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자 월드컵 출전권을 확보한 한국은 오는 9월 폴란드에서 열리는 대회에서 설욕을 노린다.
댓글 0