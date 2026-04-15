행복북구문화재단-대구과학대 뮤지컬 교육 전문인력 양성 위한 업무협약

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재단법인 행복북구문화재단은 대구과학대 뮤지컬연기과와 뮤지컬 교육 전문인력 양성과 상호 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다. 전날 대구 북구 어울아트센터에서 열린 협약식에는 박정숙 행복북구문화재단 대표와 이정화 문화사업본부장, 이지영 대구과학대 뮤지컬연기과장, 남숙현 교수 등이 참석했다.



이번 협약에 따라 두 기관은 뮤지컬 교육 전문인력 양성을 위한 교육 및 실습 협력, 문화예술 및 공연예술 관련 교육 프로그램의 공동 기획 및 운영, 학생 및 강사 등 관계자 간 인적 교류 등에 나선다. 지역 아동·청소년 대상 문화예술교육 활성화를 위한 협력과 공연·특강 등 연계 프로그램 운영 및 공동사업 협력, 시설 및 장비의 공동 활용과 홍보·정보 교류 협력 등에도 나설 방침이다.



행복북구문화재단은 이번 협약이 뮤지컬 교육 분야의 전문성과 현장성을 높이고, 학생에게 실질적인 교육 및 실습 기회를 제공할 수 있다는 점에서 의미가 큰 것으로 보고 있다. 이 본부장은 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 다양한 문화예술교육 협력사업을 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.



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