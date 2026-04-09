아몬드브리즈, ‘커피 제로슈거’ 출시…올데이 프로젝트와 캠페인 시작

세계 최대 아몬드 전문 기업 블루다이아몬드와 매일유업이 합작해 선보인 식물성 음료 브랜드 ‘아몬드브리즈’가 제로슈거 신제품 ‘아몬드브리즈 커피’를 출시하며 국내 식물성 음료 시장 공략에 박차를 가한다.
‘아몬드브리즈 커피’는 건강과 즐거움을 동시에 추구하는 헬시플레저 트렌드에 발맞춰 기획됐다. 캘리포니아산 프리미엄 아몬드와 브라질산 커피 추출액을 사용해 아몬드브리즈 고유의 고소함과 커피의 깊은 풍미를 담아냈으며, 오직 30kcal의 저칼로리와 제로슈거가 특징이다.
아몬드브리즈는 이번 신제품 출시와 함께 ‘AllDay Zero, AllDay Almond Breeze(올데이 제로, 올데이 아몬드브리즈)’ 캠페인을 전개한다. 언제 어디서나 가볍고 든든하게 즐길 수 있는 식물성 음료라는 메시지를 전달하며, 건강한 선택을 돕는 브랜드이미지를 강화할 계획이다.
특히 이번 캠페인 모델로 5인조 혼성 그룹 ‘올데이 프로젝트(AllDay Project)’가 참여한다. 아몬드브리즈는 이들과 함께한 캠페인 비디오를 공개하며 공식적인 마케팅 활동을 시작한다.
신제품 출시와 더불어 아몬드브리즈는 기존 스테디셀러인 ‘초콜릿’을 제로슈거 제품으로 전격 리뉴얼 했다. 현재 국내에서는 ▲오리지널(45kcal) ▲언스위트(30kcal) ▲뉴트리플러스 프로틴(65kcal) ▲아몬드&오트(60kcal) ▲초콜릿(40kcal) ▲커피(30kcal) ▲바리스타(430kcal) 총 7종의 제품 라인업을 구축하게 됐다.
아몬드브리즈 관계자는 “이번 신제품 출시로 기존 언스위트에 이어 커피, 초콜릿까지 제로슈거 라인업을 3종으로 확대하게 됐다”며 “소비자들이 더 건강한 선택을 쉽고 즐겁게 할 수 있도록 제품군을 지속적으로 강화할 것”이라고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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