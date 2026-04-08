베트남 뉴티푸드, 한국 M&A 자문사 푸디올로지와 MOU 체결

베트남 유제품·영양식 기업 뉴티푸드(Nutifood)가 한국 M&A 자문사 푸디올로지(Foodiology)와 전략적 인수합병(M&A)을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.
양사는 지난 3월 30일 협약을 맺고, 한국 내 M&A를 통한 사업 확장과 시장 진출을 공동 추진하기로 했다. 협약에 따라 푸디올로지는 M&A 구조 설계와 기획, 실행 전반을 담당하는 자문사 역할을 맡는다.
뉴티푸드는 2000년 설립된 베트남 대표 영양식 기업으로, 어린이와 환자를 위한 맞춤형 영양 제품을 중심으로 사업을 전개해 왔다. 이번 협약은 한국 시장 진출을 본격화하는 동시에 동북아시아 지역 내 생산·유통 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 조치로 평가된다.
회사는 M&A를 통해 국내 생산 거점을 확보하고, 이를 기반으로 일본과 중국을 포함한 동북아 시장을 아우르는 생산·유통 체계를 구축할 계획이다. 현지 생산을 통해 물류 효율성을 높이고 시장 대응력을 강화한다는 구상이다.
업계에서는 이번 협력을 베트남 기업의 글로벌 확장 전략과 한국의 M&A 전문 역량이 결합된 사례로 평가하고 있다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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