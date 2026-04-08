대한피부연구학회, 세계피부연구학회 APAC과 첫 공동 학술대회 개최

대한피부연구학회(KSID)가 세계피부연구학회 아시아·태평양 지부(ISID APAC)와 함께 공동 학술대회를 개최한다.
학회는 ‘2026 33rd KSID Annual Meeting x 1st ISID APAC’ 학술대회를 오는 9일부터 11일까지 사흘간 서울 웨스틴 파르나스에서 연다고 밝혔다.
대한피부연구학회는 피부 질환의 병태생리 규명과 치료법 개발을 중심으로 기초 및 임상 연구를 수행하는 국내 대표 피부과학 학술단체다. 글로벌 연구 협력 확대를 목표로 다양한 학술 활동을 이어오고 있다.
이번 학술대회는 ‘Skin Deep, World Wide: Forging Friendships Through Science’를 슬로건으로, 아토피 피부염과 건선, 피부암 등 주요 피부질환에 대한 최신 연구 성과를 공유하고 국제 협력 기반을 확대하는 자리로 마련된다.
특히 세계피부연구학회를 비롯해 일본(JSID), 대만(TSID), 싱가포르(SRSS), 호주(ASDR), 유럽(ESDR), 미국(SID), 중국(CSID), 한국(KSID) 등 9개 피부연구학회 회장단이 참석할 예정이다. 학회 측은 이를 통해 국내 피부과학 연구의 국제적 위상을 높이고 학문 교류를 확대하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
행사 기간에는 ‘K-Beauty Science Experience’ 프로그램도 운영된다. 과학적 근거를 기반으로 한 한국 화장품 연구 성과를 소개하고, 피부 노화와 색소질환을 주제로 글로벌 기업과의 학술 교류도 진행된다.
강희영 대한피부연구학회 회장(아주대병원 피부과)은 “이번 공동 학술대회는 전 세계 피부과학 연구자들이 한자리에 모여 협력 기반을 다지는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “차세대 연구자 육성과 국제 네트워크 확대를 통해 지속 가능한 학문 발전을 이끌겠다”고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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