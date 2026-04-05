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경제
전세·정책대출 규제 강화 검토…DSR 확대·비거주 1주택 보증 제한 논의
동아일보
업데이트
2026-04-05 14:43
2026년 4월 5일 14시 43분
입력
2026-04-05 14:40
2026년 4월 5일 14시 40분
신무경 기자,강우석 기자
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