‘오티에르 반포’ 86가구 후분양

포스코이앤씨가 31일 서울 강남권 첫 하이엔드 브랜드 ‘오티에르 반포’ 본격 분양에 돌입했다.
서울 서초구 잠원동 신반포21차 재건축 사업으로 진행되는 이번 단지는 지하 4층~지상 20층, 2개 동, 총 251가구 규모로 조성된다. 이 중 86가구가 일반분양 물량이다.
청약은 한국부동산원 청약홈을 통해 내달 10일 특별공급을 시작으로 13일 1순위 해당지역, 14일 기타지역 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 21일, 정당계약은 5월 6~8일 예정이다.
오티에르 반포는 오는 7월 입주 예정인 후분양 단지다. 수요자는 완성된 단지 상태를 직접 확인할 수 있다는 점이 특징이다.
세대 내부에는 유럽산 마감재와 세라믹 상판이 적용된다. 독일 한스그로헤 수전과 프로파인 창호를 도입해 고급화와 기능성을 동시에 확보했다. 전 세대 음식물쓰레기 자동 이송 시스템과 세대별 개인 창고도 제공된다.
약 3800㎡ 규모 커뮤니티 시설에는 피트니스센터, GDR 골프, 프라이빗 시네마, 스마트 그린팜 등이 포함된다. 스카이브릿지 내 카페 등 차별화된 공간이 조성될 예정이다. 주요 시설에는 공기질 개선 시스템과 스마트 예약, AI 기반 서비스도 도입된다.
단지는 7호선 반포역, 3호선 잠원역, 9호선 고속터미널역을 모두 도보로 이용 가능한 트리플 역세권이다.
외관에는 국내 아파트 최초로 BIPV(건물일체형 태양광) 패널을 적용해 디자인과 친환경 에너지 효율을 동시에 확보했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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