서울교통공사 사장에 김태균 전 서울시 행정1부시장

  • 동아일보

글자크기 설정

김태균 전 서울시 행정1부시장(사진)이 30일 신임 서울교통공사 사장으로 취임했다고 서울시가 밝혔다. 임기는 3년이다.

김 사장은 행정고시 출신으로 서울시 행정국장과 대변인, 경제정책실장, 기획조정실장, 행정1부시장 등을 지냈다. 김 사장은 “안전을 최우선으로 재정 안정과 서비스 개선을 추진해 시민이 신뢰하는 지하철을 만들겠다”고 말했다.
최효정 기자 hyoehyoe22@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스