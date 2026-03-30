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서울교통공사 사장에 김태균 전 서울시 행정1부시장
동아일보
입력
2026-03-30 17:19
2026년 3월 30일 17시 19분
최효정 기자
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김태균 전 서울시 행정1부시장(사진)이 30일 신임 서울교통공사 사장으로 취임했다고 서울시가 밝혔다. 임기는 3년이다.
김 사장은 행정고시 출신으로 서울시 행정국장과 대변인, 경제정책실장, 기획조정실장, 행정1부시장 등을 지냈다. 김 사장은 “안전을 최우선으로 재정 안정과 서비스 개선을 추진해 시민이 신뢰하는 지하철을 만들겠다”고 말했다.
최효정 기자 hyoehyoe22@donga.com
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