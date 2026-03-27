LG트윈스 불펜카 ‘그랑 콜레오스’ 운영… 부산 사직선 르노 브랜드 홍보

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르노코리아가 2026 프로야구 시즌 개막에 맞춰 부산 사직야구장과 서울 잠실야구장에서 야구 팬들과의 브랜드 접점을 확대한다.

르노코리아는 올해 부산 사직야구장 3루 외야 지역에 ‘르노 존’을 운영할 예정이다. 또한, TV 중계 노출량이 많은 포수 뒤 본부석 광고와 중앙 전광판 광고를 통해 브랜드 노출을 한층 확대할 방침이다.

서울 잠실야구장에서는 LG트윈스 불펜카로 그랑 콜레오스를 지원한다. 불펜카는 LG트윈스 홈 경기 시 시구자의 이동을 위한 전용 차량이다. 오는 28일 잠실구장 개막전에서 시구를 맡은 LG트윈스 김용일 수석 트레이닝 코치가 첫 탑승자로 나설 예정이다. 이와 함께 르노코리아는 잠실야구장에서도 본부석 광고를 진행한다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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